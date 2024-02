Ana María Aldón confiesa en ‘GH DÚO’ la tajante decisión que ha tomado respecto a Ortega Cano

La temporada televisiva del 2024 ha comenzado en Mediaset España con el regreso de uno de sus formatos más fuertes. GH DÚO 2 ha llegado pisando fuerte al grupo de comunicación y las cifras de audiencia reflejan que está siendo todo un acierto, y no es para menos. El reality le está presentado a los espectadores un lado totalmente desconocido de celebridades como Ana María Aldón.

La diseñadora ha vivido días muy complicados en la casa de Guadalix de la Sierra, pues sus enfrentamientos con Marta López no han dejado indiferente a nadie. Asimismo, también ha sido una de las últimas protagonistas de la curva de la vida, prueba donde los concursantes hacen un repaso de los momentos más destacables y dolorosos de sus vidas.

De esta manera, Ana María Aldón habló brevemente de su relación con José Ortega Cano. La pareja dio la bienvenida al mundo a un hijo en común. Pero, la diseñadora no puede olvidar como lo que tendría que haber sido una de las etapas más bonitas, acabó siendo de las más dolorosas de su vida. Una situación que se produjo debido a que numerosos medios comenzaron a dudar de la paternidad de su pequeño.

«Sé que él no tuvo ninguna duda. Si él lo tiene claro, los demás quiénes son», dijo respecto al ex torero. Además, y aunque no dijo su nombre en ningún momento, agregó a la lista de peores momentos la época en la que el diestro ingresó en prisión. «Vinieron momentos muy duros, de juicio, de centro penitenciario…», dejó caer.

La decisión de Ana María Aldón en GH DÚO 2

Con el objetivo de no causar problemas en el exterior con sus declaraciones en el reality, la colaboradora televisiva explicó el por qué de su silencio. «No quiero profundizar demasiado porque prefiero respetar a esta persona que para mí ha sido muy importante, a la que le sigo teniendo cariño y respeto», comenzó explicando.

La diseñadora no menciona a Ortega Cano con el objetivo de calmar las aguas, una actitud que no ha pasado desapercibida para nadie. A pesar de ello, no pudo evitar afirmar que siempre se sintió en un segundo plano durante su matrimonio con el padre de su hijo. El diestro nunca ha podido superar a Rocío Jurado, y ella fue testigo de ello en numerosas ocasiones.

«Me vi de nuevo con un hijo en brazos y sola. Yo me sentía poca cosa. Otra persona que estuvo en su vida se quedó ahí y, por todos sabido, lo de ‘La mujer de mi vida’. Yo tenía el derecho de tener el hombre de mi vida que me valorase a mí sin mirar el pasado», declaró entre lágrimas.