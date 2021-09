Este viernes Ana Guerra estrenará ‘La luz del martes’, su segundo álbum de estudio. Un disco muy especial para ella, tras haber encontrado el camino que quiere seguir en la música. Y a tan solo dos días del lanzamiento, la artista hizo un regalo a sus fans, publicando ‘Que sabrán’, el tercer adelanto del disco.

«‘Qué sabrán’ no es solo una canción. Es el grito de muchas personas a las que durante mucho tiempo no se les ha escuchado. Es un grito de igualdad, de libertad, de amor», escribió la artista en sus redes sociales para anunciar el lanzamiento del tercer single de su nuevo disco.

Se trata de probablemente una de las canciones más especiales del nuevo disco de la artista. Una canción con la que vuelve a demostrar que ha comenzado una etapa en su carrera. Y tras el éxito de ‘Tik Tak’ y ‘Seis’, llega esta nueva pieza del puzle, que se completará este viernes.

‘Qué Sabrán’ no es sólo una canción. Es el grito de personas a las que durante mucho tiempo no se les ha escuchado. Es un grito de igualdad, de libertad, de amor. Granito a granito se cambian realidades. Disfrutadla. Os quiero 💜#QueSabránAnaGuerra https://t.co/tqxcmxNfZN — Ana Guerra (@anaguerra) September 21, 2021

“Gracias a todas y cada una de las personas que han abierto su alma, su corazón y sus memorias en esta canción. Gracias por enseñarme, por educarme y por hacer que me de cuenta de lo afortunada que he sido», escribía Ana Guerra antes del lanzamiento de su nuevo single.

‘Qué sabrán’ es una canción reivindicativa, un grito a la libertad y al derecho a ser uno mismo, sin importar lo que los demás piensen. Y sobre todo, es una canción muy necesaria en estos tiempos que corren. Una vez más, Ana Guerra ha vuelto a demostrar la importancia de contar historias a través de las canciones.