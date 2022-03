Amaia Romero ha vuelto a sorprender a sus fans durante su última aparición pública. La ganadora de ‘Operación Triunfo 2017’, acudió a los Premios Gaudí, celebrados en Barcelona esta semana y organizados por la Acadèmia del cinema català, y allí reveló que le gustaría probar suerte en la interpretación.

La artista, que este viernes 11 de marzo estrenará su nuevo single, ha sabido buscar su hueco y su propio estilo dentro de la industria musical de nuestro país. Más segura que nunca y con las ideas muy claras, no solo habló de su nuevo proyecto sino que también recordó su paso por la academia de ‘OT 2017’.

«Tengo muy buenos recuerdos de la academia», explicaba la artista a los medios allí presentes, «Es una experiencia que me cambió la vida y que siempre voy a recordar con muchísimo cariño», añadía destacando que su vida desde su paso por el programa ha sido un antes y un después.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por amaia romero (@amaia)

En estos últimos años, Amaia Romero se ha consolidado como una de las voces más destacadas de nuestro país y ya lo tiene todo listo para lanzar su nueva canción después de ‘Yamaguchi’, el primer single de su próximo álbum de estudio ‘Cuando no se quien soy’. No obstante, Amaia podría sorprender con una nueva faceta, compaginando la música con la actuación, tal y como ha hecho su compañera y amiga Aitana.

«No me cierro las puertas a nada», confesó la artista al ser preguntada por los medios allí presentes. «Es algo que también me llama bastante la atención y creo que me gustaría probarlo. Nunca se sabe», reconoció entre risas, dejando la puerta abierta a este nuevo camino profesional.

Por otro lado, aunque ahora se encuentra en un gran momento, la artista reconoció que: «Hay temporadas que a lo mejor una está muy perdida en la vida, pero a veces es bueno que pase eso», y añadió: «Al final, cuando no sabes quién eres, igual es una oportunidad para hacer cosas, pueden salir cosas muy bonitas en el momento de no saber quién eres o estar un poco perdido».