Amaia Romero sigue estrenando adelantos de su próximo trabajo y esta vez será el cuarto sencillo ya. ‘Cuando no sé quién soy’ será el título y estará compuesto por diez canciones, de las cuales tres ya conocemos: ‘Yo invito’, ‘Quiero pero no’ junto a Rojuu y ‘Yamaguchi’. Todas fueron muy bien recibidas por sus seguidores y ya están esperando ‘Bienvenidos al show’, ese cuarto tema que llegará a las plataformas digitales el próximo viernes 11 de marzo.

De la nueva canción de la pamplonesa se conoce a ciencia cierta que será en solitario y, es más, dicho tema será el encargado de abrir los conciertos de la gira del disco. Esto lo comunico la artista la semana pasada cuando enseñó a través de las redes sociales la portada, la contraportada y el tracklist del nuevo proyecto junto a varios emojis que simbolizan el show. Todo esto hace pensar que, en esta nueva canción, la de Navarra ha decidido dejarse llevar.

No obstante, no es este el tema más esperado de su nuevo trabajo, sino que es ‘La canción que no quiero cantarte’ junto a Aitana, una de sus mejores amigas dentro de la academia de ‘Operación Triunfo’. Y es que, desde que se sabe este dato, los fans de ambas no han dejado de celebrarlos, después de estar cuatro años pidiendo una colaboración entre las dos cantantes que mejor puesto obtuvieron dentro del concurso.

Otra de las sorpresas que ya se conocía desde hace bastante tiempo es la producción a cargo de Alizzz, uno de los productores más famosos del momento y ganador de seis premios ‘Grammy Latinos’ en la última edición. El catalán ya conoce a Amaia desde hace tiempo, ya que colaboraron juntos en una canción, ‘El encuentro’. Estos son de momento los datos que se conocen del segundo álbum musical de la joven cantante, ya que no hay fecha concreta. Lo que sí sabemos es el tracklist que lo compone y es el siguiente: