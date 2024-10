El pasado lunes 14 de octubre, los más fieles seguidores de La Oreja de Van Gogh se vieron sorprendidos con la emisión de un comunicado. De esta forma la banda confirmaba que su camino y el de Leire Martínez tomaban rumbos diferentes: «Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados». Lejos de que todo quede ahí, la banda quiso ir mucho más allá: «La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo». Inevitablemente, muchos son los que han empezado a dar por hecho que Amaia Montero, la que fuese vocalista del grupo en sus inicios, iba a ocupar de nuevo ese puesto que Leire Martínez ha dejado vacío.

Pero, por el momento, no ha habido declaraciones por su parte pero sí una reacción. Algo que, como era de esperar, ha dado mucho de qué hablar. Todo ocurrió a través del perfil en redes sociales de ‘Yo fui a EGB’, una cuenta en la que se recuerdan numerosas cuestiones que marcaron no solamente los años 80, sino también los 90. De esta forma, tras emitirse el comunicado del grupo, no dudaron en compartir una fotografía de la artista donostiarra junto a un mensaje muy concreto: «Amaia, calienta que sales». La aludida no tardó en reaccionar, y lo hizo con un emoji de risa y un corazón. Lo que parecía un simple comentario, ha acabado convirtiéndose en la diana de numerosas críticas a Amaia Montero. Es evidente que la marcha de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh no ha sido algo fácil, por lo que muchos se han mostrado muy críticos tanto con la donostiarra como con la cuenta ‘Yo fui a EGB’.

Entre los numerosos comentarios, se podía leer lo siguiente: «Leire se merece todo el respeto», «Os dejó tirados para irse en solitario. Fracasó y ahora va a volver y despreciáis a Leire» o «Amaia fue la esencia del grupo, pero creo que su momento ya pasó. Leire lo ha hecho sostenerse estos 17 años, además de cantar estupendamente y hacerlo fenomenal. Es una situación triste, y me parece irrespetuoso y frívolo por parte de yofuiaegb esta publicación».

Al ser consciente del revuelo que se estaba generando, y para evitar más malentendidos en este asunto, Amaia Montero optó por eliminar su comentario. Es evidente que no está siendo una etapa fácil para ella tampoco. Al no darse más detalles de la marcha de Leire Martínez, la gran mayoría de personas dan por hecho que esta situación se ha producido por el posible regreso de la donostiarra a La Oreja de Van Gogh.

Tal y como aseguró Javi de Hoyos en Ni que fuéramos, al parecer, Montero tendría firmado con la banda la celebración de un único concierto. Sería algo clave ya que, conforme se desarrollasen los acontecimientos, harían una gira u oficializarían su regreso a la banda. Aun así, en el programa del pasado martes, el periodista reconoció que al ver las duras críticas que están recibiendo, ese concierto estaría en riesgo.

Amaia Montero habría sido clave en la desvinculación de Leire Martínez y La Oreja de Van Gogh

La donostiarra, supuestamente, habría planeado su regreso a los escenarios de la mano de la banda que marcó su trayectoria profesional. Todo ello mientras Leire Martínez, desde hace unos años, se mostraba molesta por la constante especulación sobre el regreso de Amaia Montero al grupo del que era vocalista. Inevitablemente, se sentía «ninguneada» y en «un segundo plano».

No solamente por los integrantes de La Oreja de Van Gogh, sino también por algunos de sus seguidores. Así pues, Leire Martínez se habría negado a participar en ese concierto que ya habían firmado con Amaia Montero para celebrar su regreso a los escenarios. Al fin y al cabo era una situación verdaderamente compleja, y no es para menos.

Tal y como ha confirmado a varios compañeros como es el caso de Elena Gómez en Espejo Público, Martínez ha reconocido que hablará «cuando considere que esté preparada». Todo ello mientras no hay confirmación oficial sobre el regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh. Lo que sí se sabía, hasta el momento, es que la cantante se encontraba preparando un nuevo álbum, que será el primero después de haber estado seis años alejada de la industria.