La Oreja de Van Gogh anuncia que Leire Martínez deja el grupo tras 17 años: «La decisión ha sido dura y difícil»

Leire Martínez, hace unos cuantos años, marcó un gran punto de inflexión en su trayectoria profesional. ¿De qué manera? Empezando a formar parte de uno de los grupos más conocidos e icónicos de la industria musical en nuestro país. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a La Oreja de Van Gogh. Después de que Amaia Montero decidiera poner punto y final a su paso por esta banda, los integrantes se pusieron manos a la obra para tratar de encontrar a la persona perfecta para comenzar esta nueva etapa. No tardaron en encontrar a Leire, con quien congeniaron a la perfección desde el primer segundo. Tanto es así que sus caminos se han entrelazado durante nada más y nada menos que 17 años. A pesar de todo lo vivido, esta bonita historia que han protagonizado Leire Martínez y La Oreja de Van Gogh ha llegado a su fin.

Una noticia que no ha dejado indiferente y que ha llegado a través de un comunicado emitido en las diversas redes sociales de la banda. De esta forma, podíamos leer lo siguiente: «Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados». Lejos de que todo quede ahí, y conscientes de que es una información que va a dar mucho de qué hablar, los integrantes del grupo han querido dar una serie de explicaciones a sus más fieles seguidores: «La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo».

Así pues, los integrantes de La Oreja de Van Gogh no han dudado en concluir el comunicado de la siguiente manera: «Termina una etapa fascinante que todos llevaremos en el corazón y que nos ha permitido disfrutar de la mejor profesión del mundo de una manera soñada». Sin duda, se trata de una noticia verdaderamente impactante, sobre todo por la puerta abierta que deja a la banda: el posible regreso de Amaia a las filas del grupo.

Leire Martínez ya mostró su indignación al ser preguntada por la posible vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

Hace poco más de un mes, en una entrevista concedida a Navarra Televisión, la que fuera participante de la primera edición de Factor X en España quiso romper su silencio: «16 años después todavía tenga que contestar por Amaia y que se me siga preguntando por ella. Ha tenido que quedar algo sin resolver. Honestamente, que se digan cosas me afecta en la medida en que yo quiera que me afecten. Ya he aprendido».

La ya ex vocalista de La Oreja de Van Gogh reconoció que consideraba que ese tipo de preguntas eran nada más y nada menos que eran una «falta de respeto»: «No me afecta que se diga que Amaia vuelve al grupo, lo que no me gusta es que se me ningunee. Si fuera verdad que vuelve es algo que no me planteo. Será el grupo quien decida o no. Pero no me gusta escuchar y ver determinados comentarios. ¿Y, yo qué?».

Parece que, a pesar de todo lo vivido, han optado por separar sus caminos. Ahora bien, hay quien se pregunta si realmente Amaia Montero va a regresar a La Oreja de Van Gogh, después de que en julio decidiera regresar a los escenarios de la mano de Karol G en el Santiago Bernabéu. Por el momento se desconoce si eso va a ocurrir, puesto que Amaia Montero sigue centrada en su etapa en solitario.