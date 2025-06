Álvaro Escassi se pronuncia sobre su presunto affaire con Terelu Campos: «Solo voy a decir que…»

La pasada noche del 19 de junio, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva gala de Supervivientes. Sin embargo, y tras la emisión de la gran final, tocaba el turno de llevar a cabo el primer debate de la edición. Un reencuentro donde todos los concursantes tuvieron la oportunidad de zanjar sus cuentas pendientes. De esta manera, capitaneado por Sandra Barneda, el público fue conocedor de todo tipo de novedades, siendo la mala relación que vuelven a tener Anita Williams y Montoya uno de los temas protagonistas. Pero, otro asunto que no quedó pendiente fue el relacionado con el supuesto affaire de Terelu Campos y Álvaro Escassi. Una información que pilló por sorpresa a todos durante esta edición.

Como se pudo comprobar durante la estancia de la colaboradora televisiva en Honduras, ninguno de los dos quiso confirmar ni desmentir que habían tenido un encuentro amoroso. Sin embargo, dicen que cuando el río suena agua lleva. Por ello, Sandra Barneda, fue al lío. «Terelu, besaba bien Escassi, ¿sí o no?», le preguntó la presentadora al jinete. Una pregunta que fue tan de imprevisto que le pilló por sorpresa. Pero, antes de que Campos respondiera, ya que estaba en el plató, él quiso tomar la palabra. «Solo voy a decir una cosa importante, no voy a decir que sí o que no nunca, pero siempre ha tenido la llave Terelu. Siempre he sido yo el que he andado detrás de ella, ella no me ha tirado la caña nunca, digo lo que pasó», comentó.

Lejos de dejarlo ahí, Álvaro Escassi quiso realizar un breve apunte sobre su encuentro con la hija de María Teresa Campos. «Te puedo decir cómo iba vestida y todo, lo recuerdo perfectamente. Iba con muchos colores, como es ella, iba muy guapa», destacó con una media sonrisa en la cara. Unas palabras que eran escuchadas por Terelu Campos.

Ante estas declaraciones, la colaboradora confesó que no se acordaba de nada. Fue entonces cuando Álvaro Escassi le hizo una pregunta directamente a ella. «No recuerdas cómo ibas vestida, pero lo demás sí, ¿no?», le dijo. Un comentario con el que confirmaba que, efectivamente, hubo un encuentro entre ellos. Por su parte, Terelu Campos optó por reírse de manera nerviosa.

Álvaro Escassi: «A mí no me han entrado nunca (las mujeres) porque no les he dado tiempo»

Este intercambio de palabras estaba siendo presenciado por todos, incluidos los colaboradores que habían sido llamados para el debate. Por ello, Marta Peñate, tan directa como siempre, se dirigió al jinete. «Dices que has estado con muchas mujeres y acordarte de cómo del look de Terelu en ese momento… eso es que le llegaste al alma», comentó la canaria.

Al respecto, el segundo finalista de Supervivientes 2025 quiso puntualizar algo. «Jamás ha salido de mi boca que yo haya dicho que he estado con muchas mujeres», indicó. «Hablaba con Borja el otro día de que siempre le han entrado las mujeres a él y a mí no me han entrado nunca porque no les he dado tiempo. El día que conocí a Sheila, al día siguiente, ya tenía un tatuaje de ella», agregó él. Unas palabras que fueron realizadas tras confirmar que siempre fue él el que estaba detrás de la atención de Terelu Campos.