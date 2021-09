Telecinco ha comenzado una nueva temporada y lo ha hecho con el estreno de diversos formatos como son el reality ‘Secret Story’ y la nueva edición de ‘Got Talent’. Por lo tanto, la cadena se ha visto en la obligación de hacer una serie de modificaciones. Por lo tanto, uno de los grandes damnificados ha resultado ser Christian Gálvez con ‘Alta Tensión’.

Este programa, durante los meses de verano, acompañó a los espectadores de Telecinco. De hecho, se emitía en prime time pero, al comenzar esta nueva temporada, la principal cadena de Mediaset España quiso retirar el programa de esa franja horaria para que compitiera, de manera directa, con ‘Pasapalabra’ en Antena 3.

El resultado no fue el que imaginaban, ya que el formato presentado por Roberto Leal continuaba siendo imbatible. Es entonces cuando se han visto obligados a tomar una decisión de lo más contundente. A través de un comunicado, Mediaset España daba a conocer algo verdaderamente histórico.

Telecinco adelanta a las 20:00 el inicio de sus contenidos estelares de la noche https://t.co/SPIcoqmoRH — Mediaset España (@mediasetcom) September 9, 2021

“Telecinco arranca la nueva temporada adelantando el inicio y la finalización de sus contenidos estelares de la noche, comenzando estos a las 20:00 horas”, confirmaban. Esto quiere decir que varias propuestas como es el caso de ‘Secret Story’ comenzarían dos horas antes su emisión, en todos sus formatos.

Una decisión que ha afectado, sobre todo, a ‘Alta Tensión’. El programa de Christian Gálvez, de manera oficial, ha quedado completamente eliminado de la parrilla de Telecinco. ¡Pero no que no cunda el pánico! No es una cancelación al uso, sino que han decidido derivar el programa a Cuatro, a partir de las 12:45 horas.

El pasado lunes, Christian Gálvez comenzó con este nuevo horario y, a pesar de los esfuerzos, parece que el resultado tampoco fue el esperado. Tan solo consiguieron cosechar un 4,7% de share, por lo que podrían empezar a plantearse, seriamente, la cancelación definitiva del formato. Sea como sea, ¡esperemos que ‘Alta Tensión’ logre coger vuelo!