Alonso Caparrós ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de la semana en ‘Sálvame’. El presentador ha sido sorprendido con la visita de sus hijos Claudia y Andrés, que han querido acudir al programa para felicitarle y transmitirle todo su cariño.

«Vengo por algo bueno. Para celebrar contigo el esfuerzo, el sufrimiento y el tirar hacia adelante hasta que hemos llegado a un momento que estamos bien todos. Tanto como yo como mi hermano estamos muy orgullosos del padre que tenemos», ha dicho Claudia visiblemente emocionada.

«Estamos muy orgullosos de todos tus logros a nivel personal y profesional. Tenemos una estabilidad que nunca hemos tenido en la vida. Un padre que nos ofrece un apoyo, una protección, que es la caña», prosiguió la joven, haciendo llorar a su padre y parte de los colaboradores.

Y es que el presentador ha tenido una relación tensa con sus hijos dado los malos hábitos de vida que siguió durante gran parte de su trayectoria. Sin embargo, Caparrós supo recuperar el tiempo perdido y así se lo han hecho saber sus hijos.

«No quiero pensar en el momento en el que no estés, padre», ha dicho haciendo llorar al colaborador. Además, Claudia ha querido tener un detalle con su padre regalándole una foto del día en el que se reconciliaron.

«Os quiero mucho. Os visualizo en la palma de mi mano como arena que la aprietas y se escapa, pienso en todo el tiempo que ha pasado, se me han ido muchos momentos y quiero pediros perdón», ha dicho el televisivo con lagrimas en los ojos, haciendo que todo el plató se conmocione.

«Para mí no ha sido fácil ser padre pero a día de hoy creo que soy un buen padre… Las adicciones convirtieron mi vida en un nubarrón, una oscuridad de muchísimo tiempo. Me he perdido tanto…», explicó, aclarando que su oscuro pasado no le permitió disfrutar de la infancia de sus hijos.

Una emotiva escena que ha conseguido emocionar a todos los colaboradores y al público, que no han dudo en aplaudir el bonito gesto de Claudia y Andrés hacia su padre.