Alonso Caparrós estalla contra José Antonio Avilés: «Cuidadito con sacar a mi familia»

Este miércoles en Sálvame se vivió un momento de tensión protagonizado por Alonso Caparrós y José Antonio Avilés, después de que el veterano presentador y colaborador estallase contra el nuevo fichaje del programa de Telecinco, al haber hablado de su familia.

Todo comenzó cuando la madre de José Antonio Avilés, Carmen Prior entró en directo en el programa, para defender a su hijo después de las críticas que había recibido por parte de sus compañeros del programa tras confirmarse que era el nuevo colaborador.

«Para querer que sume alguien a un programa tienen que dejarlo que demuestre su valía. Ella no quiere más compañeros de los que tiene», empezó explicando Carmen Prior al equipo de investigación del programa, llevando la contraria a María Patiño y a Belén Esteban, quienes han sido las colaboradoras más duras con el fichaje de Avilés.

Carmen Prior, madre de Avilés habla de los colaboradores, algo que no gusta a Alonso Caparrós #yoveosálvame

https://t.co/lXxsIBYlR9 — Sálvame Oficial (@salvameoficial) September 7, 2022

«No creo que ninguno de los que están ahí sentados con los que tengan el papel de definir quién y quién no trabaja en ese programa, imagino que para eso hay personas cualificadas», señaló la madre de Avilés, añadiendo que: «Como se consideran esos profesionales tan solemnes, no creo que tengan miedo a eso».

Unas palabras que no sentaron nada bien a Alonso Caparrós: «Me ha sentado fatal, nos ha dejado a todos como que no tenemos ilusión, que no buscamos noticias fuera y no estoy nada de acuerdo. Me sienta fatal el discurso de tu madre», estalló el colaborador.

Además, ante las palabras del colaborador haciendo alusión a la madre de Caparrós, el presentador no dudó en estallar contra él: «A mí no me metas en tu saco. Cuidadito con sacar a mi familia, eso es muy trapero. Tu madre ha entrado por teléfono porque le gusta la fama tanto o más que a ti», señaló visiblemente enfadado.