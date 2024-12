La razón por la que Alfonso Arús ha desaparecido de ‘Aruser@s’

Alfonso Arús, más conocido por sus seguidores como ‘El búfalo de las mañanas’, ha desaparecido en la mañana del lunes 23 de diciembre del plató de Aruser@s. El presentador y director del programa matinal de laSexta no es habitual que falte a su puesto, pero en los últimos meses ha causado baja en varias ocasiones por problemas con su voz. Tan imprescindible es en el plató, que el pasado mes de noviembre acudió completamente afónico durante algunos días, llegando a no poder pronunciar ni una sola palabra, pero llevando el mando del espacio con señas, aunque el experimento no salió del todo bien.

Pero este lunes Arús no estaba en el plató, algo que ha llamado la atención de todos los espectadores, que pronto han llenado de mensajes las redes del programa e inundado el WhatsApp con preguntas sobre lo que estaba pasando. Lo cierto es que todo ha comenzado con aparente normalidad a las siete de la mañana, cuando Marc Llobet ha dado paso a los colaboradores con la energía usual de todas las mañanas, aunque sin rastro del presentador. En anteriores ocasiones ha sido Angie Cárdenas, subdirectora y mujer de Arús, la que ha dado un paso al frente para presentar, pero esta vez no ha sido así. El encargado ha sido Hans Arús, el más joven de los hijos de la pareja y último en incorporarse al equipo, el que se ha sentado en el puesto de presentador principal.

Lo que más ha extrañado a los televidentes es que todos han comenzado con aparente normalidad y no han dado ninguna explicación sobre lo que estaba sucediendo. El joven lleva varias semanas, desde que su padre comenzase a tener problemas de salud, siendo su mano derecha y tomando mayor responsabilidad a la hora de presentar secciones, por lo que parece que era un entrenamiento por si en algún momento tuviera que tomar las riendas.

Por lo visto en su primer programa como presentador sustituto, Hans ha aprendido rápido y ha pasado con muy buena nota este examen, supliendo casi a la perfección a Alfonso Arús. Aunque lo lleva en los genes y eso lo hace más fácil, ha conseguido calcar muchas de las frases y el estilo del presentador habitual de Aruser@s, por lo que se ha notado menos su ausencia.

¿Por qué no está Alfonso Arús en ‘Aruser@s’?

Aunque desde el principio han decidido guardar silencio, con el paso de las horas sí que han querido hablar del tema, aunque sin dar demasiados detalles. Han llegado incluso a bromear con la posibilidad de que todo se debiese a que Alfonso estuviera todavía pagando las consecuencias de la cena de Navidad del programa que celebraron el pasado viernes, e incluso con un posible viaje a Turquía para implantarse pelo y sorprender a la audiencia con una larga melena.

Aunque no han explicado por ahora la razón, que se lo tomen con humor hace pensar que no se trata de nada grave. Si repasamos la edición del pasado viernes 20 de diciembre, la voz de Arús parece volver a resentirse, por lo que todo podría deberse a una nueva afonía, por lo que ahora que tiene un sustituto, habría decidido darle un respiro a su garganta.

Aruser@s es de los pocos programas que todavía no se ha ido de vacaciones o que no ha dejado a su equipo de sustitutos, pero eso no quiere decir que no lo haga. Tal y como confirmaron hace días, estarán en antena hasta la mañana del día 24 de diciembre, siendo su último día de trabajo hasta pasadas las Navidades, ya que después sí que se tomarán «una semana de descanso».