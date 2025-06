No es ningún secreto que El Hormiguero, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido indudablemente en uno de los programas de televisión más vistos, noche tras noche. De lunes a jueves, en Antena 3, Pablo Motos y todo su equipo hacen un excepcional trabajo para tener a los mejores invitados. El pasado miércoles 11 de junio, el presentador valenciano recibió en plató a Álex González y Antonio Pagudo. Los actores acudieron a El Hormiguero para presentar su nuevo proyecto, titulado Ladrones. La tiara de Santa Águeda. Se trata de una serie que se estrenará próximamente en la plataforma de streaming Disney+. Como no podía ser de otra manera, durante su entrevista con Pablo Motos, los invitados hablaron sobre cómo fue el proceso de grabación de este proyecto. Lejos de que todo quede ahí, también regalaron a los espectadores algún que otro momento verdaderamente sorprendente.

Uno de los más sonados de la noche tuvo estrecha relación con Álex González. ¿El motivo? Salieron a la luz sus espectaculares dotes para la imitación. Todo comenzó cuando Pablo Motos quiso dirigirse directamente a él: «Tú imitas muy bien a David Bisbal. Lo hiciste una vez…», comenzó diciendo el presentador, para intentar que su invitado accediera a repetirlo. «Sí, pero no lo voy a hacer», respondió Álex González con cierta inmediatez. Lejos de que todo quede ahí, aprovechó su participación en El Hormiguero para pedir disculpas al artista almeriense por esa imitación de la que hablaba Pablo Motos. Éste, por su parte, no se dio por vencido: «Lo vas a hacer». El público de del programa que se emite en Antena 3 no dudó en empezar a animar a Álex González para que imitase a David Bisbal. Tras meditarlo por unos cuantos segundos, el reconocido actor terminó accediendo. Eso sí, antes quiso dirigirse de nuevo al cantante almeriense.

«David, te pedimos perdón. Máxima admiración y respeto. Lo voy a hacer lo mejor que pueda», aseguró, micrófono en mano. Acto seguido, el propio Pablo Motos explicó a Álex González cómo había pensado que debía enfrentarse a este reto: «Tienes que cantar por Bisbal, pero otro tema, por ejemplo, El patio de mi casa».

El actor quiso lanzar otra propuesta: «¿Puede ser el Cumpleaños feliz?», preguntó. Aunque en un principio el presentador de El Hormiguero se negó, terminó accediendo al ser consciente de que estaba poniendo a Álex González en una compleja tesitura. Después de darle paso, el reconocido actor entonó un par de veces la frase «cumpleaños feliz».

Eso sí, tal y como le había pedido el valenciano, imitando a David Bisbal. Como no podía ser de otra manera, después de haber accedido a esa petición tan inesperada, Pablo Motos, Antonio Pagudo y el público allí presente se quedaron completamente sorprendidos y sin palabras. Al fin y al cabo, nadie esperaba que Álex González tuviese esas dotes de imitación para meterse en la piel, por unos cuantos segundos, del almeriense. ¡Algo verdaderamente sorprendente, qué duda cabe!