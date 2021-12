Alejandro Sanz presenta este viernes su nuevo álbum de estudio, ‘Sanz’. Tras más de treinta años a la música y con 18 (con este 19) discos a sus espaldas, el artista publica el que probablemente sea el disco más personal y honesto de toda su carrera.

Un disco que aunque a parezca tradicional, es muy arriesgado, en un momento de la música en el que se busca la comercialidad. No obstante, Alejandro Sanz ni se compra ni se vende, ni mucho menos pierde la esencia de la que nunca se ha apartado. Todo en este álbum está vinculado a sus raíces. De ahí que un día antes de su lanzamiento lo presentase ante la prensa en el barrio de Moratalaz, donde vivió desde los años 8 años hasta que en el año 1991 el ‘boom’ de su disco ‘Viviendo deprisa’ cambió su vida para siempre.

‘Sanz’ es un disco que nos lleva directamente a los orígenes del artista. Un disco que lleva como título su apellido, y que a su vez, es una declaración de intenciones. «Define muy bien el disco, que no hay trampa ni canción, que no intento engañar a nadie, que solo pretendo hacer mi canción», explicó el artista durante la presentación del disco.

Este álbum recupera la esencia de los primeros discos del artista. La vida de Alejandro Sanz no tiene nada que ver con la de sus inicios, pero lo que no ha cambiado es su forma de ver la música. El artista soñó a lo grande y sus sueños se cumplieron mucho más de lo que se hubiera podido imaginar nunca, no obstante, su mayor sueño siempre ha sido vivir de la música, algo que con el paso de los años no ha cambiado. Y aunque nunca buscó el éxito, el éxito llamó a su puerta para no abandonarle jamás.

«Nunca pretendí ser famoso, ni tener éxito, ni que mi música sonase en todos los sitios. Lo que quería era hacer canciones por amor a la música. Y eso es lo que quise plasmar en este disco, quise hacer un disco lo más honesto posible».

A pesar de haber llegado a lo más alto de la industria musical, sigue siendo la sencillez y la humildad por excelencia, una sencillez reflejada en las diez canciones incluidas en este disco. Porque muchas veces, la belleza se encuentra en las cosas más sencillas.

‘Sanz’ es un disco hecho a fuego lento. Fue hace dos años cuando cogió su guitarra, su eterna compañera de vida, y comenzó a componer este disco. Un disco marcado por la pandemia, que le ha posibilitado tener todo el tiempo del mundo para componerlo, sin prisas, y haciendo cada canción tal y como el quería.

«Este disco sale con la libertad absoluta de no pensar en los números. Estos meses me han dado la oportunidad de hacer disco que quería hacer. Un disco despacito y bien hecho, que es el resultado de todos los anteriores», explicó durante la rueda de prensa.

Un álbum producido por Javier Limón y Alfonso Pérez, en el que Alejandro ha trabajado junto al compositor Manuel Alejandro, su padrino de bautismo, con el que se reencontró hace dos años, siendo una de las claves de este disco. Otra de las claves es su canción junto a Paco de Lucía, ‘La Rosa’, una de las canciones más especiales del disco.

«Me llamó un amigo de Paco de Lucía de Cancún y me contó que tenía un estribillo suyo, me mandó el estribillo de ‘La Rosa’ tocado y cantado por él, y poder terminar esa canción fue todo un reto porque solo podía pensar si a el le iba a gustar lo que estaba haciendo», explica sobre el origen de esta canción. Una canción que es el broche de oro a un álbum tan honesto como sincero, con el que Alejandro Sanz vuelve a demostrar que su historia de amor con la música es interminable. Como dice una de las canciones que dedicó al amor de su vida: «Larga vida a la música, su majestad»