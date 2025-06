La entrevista de Ivet Playà el pasado viernes en el programa De viernes descafeinó las acusaciones que lanzaba sobre Alejandro Sanz, del que decía que la había utilizado y reconocía haber sido su amante. El artista prefirió lanzar un escueto comunicado en el que aseguraba que todo el despecho venía después de negarse a invertir en unos negocios familiares de la catalana, además de publicar dos mensajes en la red social X (antes conocida como Twitter), en los que agradecía todo a sus seguidores. Hoy, 24 de junio, se celebra El día del Fam Sanzero, una fecha muy especial para sus seguidores, que este año está empañada por las acusaciones de la gimnasta.

«Bueno, ya es el día del Fam Sanzero. A pesar de lo convulso de estos días, o quizás por ello, quiero agradeceros que forméis parte de este sueño y que seáis tan bell@s conmigo. Nunca os voy a fallar, jamás me plegaré a abusos y no consentiré que nos falten al respeto de manera tan ruin», así comienza un texto que ha publicado en su canal de WhatsApp, donde le siguen algo más de 53.000 personas.

Con su habitual cercanía con sus seguidores, algo que es conocido desde hace décadas, Sanz asegura que se defenderá de todas las acusaciones y siempre con el apoyo de los que siguen su carrera. «Somos, porque queremos ser, pero nos defendemos todos juntos porque tenemos códigos. Hay quienes se arrugan y quienes huyen pa’lante, pero no permitiré que nos tomen por ingenuos. Nosotros sabemos y no se me ocurre mejor forma de celebrar nuestro día que defender la verdad por encima de todo», continúa.

Pese a que no asume nada de lo que se le acusa, sí que reconoce que ha podido cometer errores en su vida: «No soy perfecto, tengo muchos defectos, pero uno de ellos no es ser un miserable. Hago música, a eso me dedico».

Aunque no lo ha confirmado, su entorno sí que ha dejado caer que podría estar pensando en tomar medidas legales contra Ivet Playà por sus palabras, en las que llegó a decir que otra persona le califica como «un depredador sexual», una frase que le puede costar muy caro a la joven.

En el texto, Alejandro Sanz parece que tiene claro que querrá defenderse de todo lo que se ha dicho: «Claro que siento vergüenza si exponen mi privacidad, pero no pienso dar un paso atrás. He pasado por momentos muy malos y en esos momentos he sido muy vulnerable, pero creedme que eso no me va a hacer dudar ni un momento de lo bello que hemos construido».

Para rematar este texto, lanza un mensaje hacia la propia Ivet, dejando claro que vio con mucha atención su entrevista, refiriéndose al momento en el que habló de un encuentro en una piscina, en la que ella recordó que Sanz le dijo que olía a Alcohol. Ella, en plató, explicó que se había comprado una loción en Mercadona, por lo que ella se lo tomó como una crítica por haber comprado algo de marca blanca.

«Y por último, las lociones de Mercadona no sé si llevan alcohol, pero el único olor que me molesta es el del azufre. Sigamos a lo nuestro, disfrutemos de lo bello, de lo bueno. Como me dijo mi primo David antes de morir. Lo único que importa en la vida son las buenas personas. Feliz día mi familia bella», así termina este texto que Alejandro ha querido mandar en un día tan especial para sus fans.