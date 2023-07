Alejandro, el «empotrador» de ‘First Dates’, en shock con su cita: «¿Sabes hacer el cocodrilo?»

El pasado jueves un nuevo grupo de solteros acudió a First Dates para tratar de encontrar a su media naranja. Una de las parejas a pesar de la primera mala impresión tuvo finalmente una cita de lo más picante en el restaurante más famoso de la televisión.

Andrea ha sido la primera en llegar y ha contado que a ella le gustan los chicos divertidos, morenitos y que sean un poco más altos que ella. Aparte de eso, pide que tengan casa y coche. “Siempre me tocan los que tiene patinete”, ha explicado con fastidio. Su cita para esa velada fue Alejandro y le conocen como ‘el Empotrador’ porque “voy como si no hubiera cerrado el cajón”.

A primera vista el soltero ha encontrado Andrea mona, pero no la ha visto a su altura. “No vamos a pedir peras al olmo”, mencionaba frente a las cámaras del programa. Por otro lado, ella le ha regalado un tarrito de miel de Málaga y se ha quedado muy sorprendida la edad de su acompañante, que tenía 33 años: “Yo le echaba casi 40”. Le gustan los chicos de espalda ancha y eso lo ha echado en falta, aunque tampoco le ha disgustado. La malagueña ha estado 10 años en pareja y Alejandro ha alucinado porque él siempre ha ido de flor en flor.

En la mesa ha surgido pronto el tema de lo sexual. “Me gusta llevar la voz cantante, pero también soy muy bien mandada, lo que me mandes lo hago muy bien”, contaba Andrea. Después ha querido saber como se desenvolvía su cita en ese tema y se ha caído un poco el mito cuando la comensal confesaba que no le veía tan salvaje como él se pintaba. Ella pedía que sus parejas hicieran bien “el cocodrilo” y él no sabía que era eso. “Niño, bajar al pilón”, aclaraba la soltera. No vale solo con saber empotrar, para ella era importante que hicieran todo bien. “Es como barrer y no fregar”, comparaba la malagueña.

‘El Empotrador’ al final se ha visto sorprendido por su cita en First Dates al comprobar que también le gustaba mucho el sexo. En el reservado ha compartido un beso de lo más picante y a ella le ha gustado. “No veas como mete lengua, para un lado y para otro, pero bien y también muerde”, explicaba. Los dos han salido bastante contentos del reservado y con ganas de repetir cita. En la despedida han quedado en que a la próxima Alejandro tendría que demostrar cómo se le daba el cocodrilo.