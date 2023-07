Alejandra Rubio señala a Makoke por mentir sobre Terelu Campos

Las declaraciones de Makoke en ¡Vaya vacaciones! sobre el fin de su amistad con Terelu Campos, no han sentado nada bien a Alejandra Rubio, que este martes no dudó en entrar en directo en el programa Así es la vida de Telecinco, para poner los puntos sobre las íes y responder a la colaboradora.

En el programa, se podía ver como Makoke aseguraba sentirse decepcionada con Terelu, y explicaba que debido a su actitud distante, le mandó un audio del que a día de hoy que no ha recibido respuesta: “Ella decía que es por cómo traté a su hija y Alejandra decía que es por otra cosa”.

Además, revelaba que en la Semana Santa malagueña, un amigo la invitó a un balcón para ver la procesión del Cautivo pero, un día después, le llamó para cancelar la invitación: “Me dijo ‘no sé cómo decírtelo, estoy súper agobiado pero es que Terelu se ha puesto cuando se ha enterado de que ibas tú que no veas’ y digo ‘no te agobies que no voy”.

Alejandra Rubio va a descubrir el motivo por el que Makoke dejó de ser amiga de Terelu hoy en #AsíEsLaVida. 💬 «Kiko Matamoros no tiene nada que ver con esta historia», asevera nuestra colaboradora. pic.twitter.com/tr7JPFJ4AY — Así es la vida (@asieslavidatele) July 25, 2023

Ante las palabras de Makoke, Alejandra Rubio ha estallado y lo ha negado todo: “Es mentira, estoy alucinada”. Además, aseguó estar deseando poder mantener una conversación en persona con Makoke cuando termine su paso por el reality.

Alejandra aseguraba que la propia Makoke habló en televisión de lo que pasó con el mencionado balcón: “Sin venir a cuento dijo que una persona, un amigo del dueño, le dijo que mejor no fuera, pero no nada que ver con mi madre, ella lo interpretó así”. Y añadía: “A mi madre le da igual, no vive pensando en si Makoke va a aparecer en un sitio o no”.

Por otro lado, Alejandra Rubio revelaba que el motivo real del fin de su amistad ocurrió tras un enfrentamiento televisivo en el que ella defendió que Kiko Matamoros, ex marido de Makoke. “En publi se puso conmigo de una manera que no me gusta y que me sorprendió. Eso llegó a los oídos de mi madre, no por mí, porque alguien del programa la llama y ya está”, explicaba.