El pasado domingo 9 de marzo pudimos disfrutar de la primera gala de Conexión Honduras presentada por Sandra Barneda. No solamente fuimos testigos de cómo Beatriz Rico decidió abandonar Supervivientes 2025, sino también pudimos presenciar el esperadísimo salto del helicóptero de Montoya. Además, tuvo lugar el primer Oráculo de Poseidón de esta edición. Entre otras tantas cuestiones, se emitieron unas imágenes en las que podíamos ver a Terelu Campos hablando del cáncer que sufrió, por partida doble, hace años. Esto hizo posible que la madre de Alejandra Rubio no pudiese evitar las lágrimas durante la gala: «No pasa nada. Le prometí a mi hija que no iba a llorar. Detesto la pena. No he venido para dar pena a nadie. Lo siento, pero no. Es algo que no me quiero permitir a mí misma. No soy más ganadora ni luchadora que nadie. Soy como tantas personas que nos están viendo que no tienen más cojones que luchar».

Por si fuera poco, la hija de María Teresa Campos no dudó en hacer hincapié en algo más: «Aquí no es elegir susto o muerte. Aquí es haces lo que te dicen y punto. A partir de ahí, tener relativamente suerte y que lo que te haya pillado pueda curarse… no es más luchador el que lo vence que el que se va». Unas palabras cargadas de verdad y sentimiento que no dejaron indiferente a los espectadores. Entre ellos, su propia hija. Durante su paso por el programa Vamos a ver que se emite de lunes a viernes en Telecinco, Alejandra Rubio no dejó pasar la oportunidad de comentar este momento tan emotivo con sus compañeros: «Sabía que esto podía pasar. A mí me chocó mucho cuando me pidió perdón y me dio pena, pero yo no la he obligado a nada y solo le aconsejé que sacase su lado divertido, y creo que lo está haciendo».

Lejos de que todo quede ahí, la sobrina de Carmen Borrego quiso ir mucho más allá: «En ningún momento quiero que piense que esto es una decepción. Sabéis que soy un poco rara con estas cosas y algunas prefiero que sean en privado. Ella es de otra manera y no le puedo decir a mi madre que sea de otra manera». Y añadió: «Yo hay cosas que me guardo para mí y en eso somos muy distintas. Yo estoy muy orgullosa de cómo afrontó todo esto y ella lo sabe».

Una de las cuestiones que también se trató en el Oráculo de Poseidón fueron los ronquidos de Terelu Campos, algo que no pasó desapercibido entre los robinsones de Playa Calma. «Mi madre no suele roncar, es más de hablar por la noche. Entiendo a los compañeros porque si estás conviviendo con alguien que ronca…», comentó Alejandra Rubio.

Además, quiso hacer hincapié en la actitud de Pelayo Díaz: «Es el único que le ha dicho la verdad porque el resto no se atreven a hacerlo. Lo de esterilla, se ve en vídeos que siempre la quiere compartir y que le reprochen que lo hace… Ella no lo ha pedido ni lo ha exigido», quiso recordar durante su paso por Vamos a ver.