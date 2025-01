Alejandra Rubio, tras las graves acusaciones contra Carlo Costanzia: «Afirmar esto sin pruebas…»

Alejandra Rubio se ha visto envuelta en una nueva polémica por su relación con Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores, y padre de su primer hijo. Todo ha sido provocado por la denuncia de un fotógrafo que asegura que el actor le ha tirado huevos y yogures a su coche cuando hacía guardia a las puertas de su casa, situada en Aravaca, una lujosa zona a las afueras de Madrid. Las fotos mostraban las manchas sobre su coche cuando se encontraba preparando las cámaras y los objetivos para grabar a Mar Flores entrando en el domicilio de Alejandra.

«Nosotros vemos que Carlo está asomado y que con el mando le abre la puerta. Después, veo que empieza a llovernos huevos. A mi chaqueta, el jersey y a mi equipo de trabajo nos pone pringados. Me quedo un poco sorprendido, me asomo y veo que por la ventana a la que minutos antes habíamos visto a Carlo Costanzia hay una cortina moviéndose», explicó el afectado en Fiesta. Este testimonio se pudo ver el pasado domingo en el espacio de Emma García. Hay que recordar que el que fuera actor de la serie Toy Boy está todavía cumpliendo condena por diversos delitos, lo que le obliga a dormir varios días a la semana en un centro penitenciario. Es por eso que tanto él como su pareja se han apresurado a desmentirlo, ya que esto podría provocarle más problemas legales de los que ya tiene desde hace tiempo.

Horas después de ese testimonio, la influencer se ha sentado en el plató de Vamos a ver, el programa en el que colabora varias veces a la semana, donde no ha perdido la oportunidad de defender a su novio. «Es un paparazzi que no da la cara y que sale con la voz distorsionada. Si ha tenido este problema, no entiendo por qué no acude a la Policía. Afirmar esto, sin pruebas, es una barbaridad», ha comenzado diciendo.

Para que no hubiera dudas, la nieta de María Teresa Campos ha negado que Carlo sea culpable de lo que se le está acusando: «No ha tirado ningún huevo». En cambio, sí que abre la posibilidad a que hayan sido sus vecinos: «Están hartos porque los coches de prensa están todos los días y no solo están todos ahí»

«A veces, se bajan del coche en mitad de la carretera, impiden el paso, no dejan que los coches entren en la urbanización… Sé que hay personas de mi bloque que han tenido que llamar a la Policía porque había muchos coches en la rotonda…», son las quejas que ha podido escuchar desde que saltase a ser un personaje de primera línea del mundo del corazón.

«¿Que alguien haya podido tirar un huevo porque están hartos aquí? Sí», asegura muy rotunda a las cámaras de Telecinco. El hijo de Mar Flores también ha dejado claro que no ha tenido nada que ver con este incidente, por lo que ha aprovechado que los reporteros le esperaban al bajar a su perra a la calle para negarlo todo.