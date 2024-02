Batalla de restaurantes ha llegado a laSexta para alegría de los seguidores de Alberto Chicote y de Pesadilla en la cocina. Este concurso enfrenta a los dueños y chefs de restaurantes rivales para elegir al mejor de cada zona, algo que provoca discusiones de alto voltaje y que incluso algunas quieran engañar al propio Alberto.

Para muchos puede resultar un formato familiar porque se trata de una adaptación de Joc de cartes, que triunfa con audiencias mareantes en TV3, y que se ha podido ver en Telemadrid y ETB con otros títulos como La cuenta por favor.

El funcionamiento de la versión de laSexta es muy similar, ya que los concursantes se valorarán entre ellos después de probar los platos de todos los restaurantes participantes, pero la nota de Chicote tiene un valor más alto. Esta competitividad por llevarse el premio hace que algunos incluso utilicen cualquier artimaña para llevarse la mayor cantidad de puntos.

El presentador ha acudido a Zapeando, espacio de la misma cadena, durante su gira de promoción para contar algunos secretos de las grabaciones. Dani Mateo tenía ganas de saber qué había detrás de una de las frases que se pueden ver en las promociones. En ella se le puede ver dudando si lo que está comiendo es atún o es otro pescado. Se trataba de un problema que ocurrió durante el primer programa, que se grabó en Cádiz.

«Sabía perfectamente que eso no era ventresca de atún. Te dice que es una cosa, lo ves y dices: hombre, por favor…’ No sé de qué era esa ventresca», ha dicho. Sorprende comprobar que algunos tratan de engañar a un experto cocinero, pero lo cierto es que no fue la única vez que le intentaron tomar el pelo.

🙏 No más delitos culinarios como este a nuestro presentador @albertochicote por favor, que nos tiene que durar toda la temporada #BatallaCádiz #BatallaDeRestaurantes pic.twitter.com/kETdc8CFwb — Batalla de Restaurantes (@batalla_rest) February 1, 2024

En otro episodio de Batalla de restaurantes uno de los concursantes trató de ‘colar’ unas almejas en mal estado, poniendo en peligro la salud de los comensales. «Los concursantes pasan primero a hacer la inspección del local. Y debieron pensar: ‘Hay unas almejas que no tienen muy buena pinta. A ver a quién se las encasquetamos’», ha explicado Chicote.

«Y al final me tocó a mí. Se pensaban que no me iba a dar cuenta», ha dicho orgulloso ante las cámaras. Lo cierto es que cosas así es complicado que se puedan escapar al equipo, que graba en todo momento lo que ocurre en el restaurante, y al paladar de un cocinero profesional.

Entiende la presión a la que se someten los participantes

Pese a que ha tenido este tipo de problemas, lo cierto es que Alberto Chicote entiende a los concursantes que se atreven a participar en Batalla de restaurantes. Tal y como explicó en una visita a El Hormiguero hace solo unos días, él también llevaría mal las críticas como las que se pueden ver cada jueves.

«Cuando alguien valora mi trabajo con base en lo que no es mi trabajo, sino basándose en otras cosas, pues se lleva mal y eso es buena parte lo que les pasa a los contrincantes», decía. «Cuando uno tiene el convencimiento de que lo que estás haciendo está, exactamente, tal y como tú lo quieres, sin ninguna fisura y sin ningún resquicio, pues que te vengan a decir esas cosas, pues pica, y pica bastante», reconocía a Pablo Motos.