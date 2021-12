En el último programa de ‘Secret Story’, Alba Carrillo se encontraba como colaboradora. Era algo novedoso, porque la modelo acudía a defender su madre al plató cuando esta aún permanecía dentro de la casa de Guadalix. Cuando ejercía de defensora tuvo diversos altercados con algún que otro concursante o colaborador, como por ejemplo Miguel Frigenti, con quien después se reconciliaría en el mismo plató. Ahora volvía como tertuliana al programa presentado por Jordi González y allí confesó un asunto que ella misma no se dio ni cuenta.

En ‘Secret Story: La Casa de los Secretos’ el amor ha sido uno de los factores principales del concurso. Las parejas formadas por Cristina y Luca, que todavía permanecen dentro, y la de Sandra Pica y Julen de la Guerra que se encuentran separados por la reciente expulsión del extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversas’ han sido las protagonistas de esta primera edición del nuevo reality de Mediaset. Estos últimos que no permanecen juntos por ahora, no paran de hacerse declaraciones de amor entre ellos que hacen que todo el público en plató y los colaboradores estén eufóricos con ellos.

“Lo que nos gusta aquí el amor…”, comentaba la hija de Lucía Pariente. “Y a mí no me llega”, fue la declaración que hizo la ex gran hermana sin darse cuenta de que se le estaba escuchando. Con ello, han sonado las alarmas y nos hace pensar que todavía no ha rehecho su vida tras la ruptura con el periodista Santi Burgoa. Aunque ambos han decidido no seguir juntos, tienen muy buena relación. Hace un par de semanas se relacionaba a Alba Carrillo con una persona conocida de Mediaset, pero por el momento no se ha confirmado nada, es más, ella con esa declaración parece afirmar estar completamente sola.

En cuanto a las parejas del concurso todavía habrá que ver si durarán fuera del concurso o si, por el contrario, vuelven a la vida de soltero como la colaboradora. La final ya tiene fecha y será el 23 de diciembre, pero todavía no se conocen todos los finalistas. Los primeros han sido Luca Onestini y Cristina Porta, por lo que ellos todavía podrán disfrutar de su amor una semana más dentro de la casa. Y tú, ¿Quiénes quieres que sean finalistas?