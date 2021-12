El pasado martes pudimos disfrutar de una nueva gala de ‘Secret Story: cuenta atrás’, presentado por Carlos Sobera. Uno de los puntos más destacados de la noche llegó en el momento en el que se realizaron los conocidos contraalegatos. Diversos rostros conocidos tendrían la oportunidad de colarse en la casa para hacer su alegato contra uno de los nominados. La primera en dar este paso fue nada más y nada menos que Lucía Pariente.

La madre de Alba Carrillo pidió que Cristina Porta fuera la próxima expulsada. Para ello no dudó en llamarla “mentirosa” al haber dicho, durante el programa, cuestiones que no eran ciertas. Además, Lucía Pariente hizo especial énfasis en que, durante las últimas semanas, estaba vendiendo unos primeros besos con Luca Onestini cuando ellos ya habían ido más allá.

“Si tú ya tocaste la zambomba antes del 21 de octubre, si ya has tocado piel, ¿para qué vienes vendiendo besos?”, aseguró la exconcursante de ‘Secret Story’. Cristina Porta, en ese momento, no quiso responder a Lucía. Miguel Frigenti, por su parte y después de que terminase la gala, reconoció no entender lo que había dicho la madre de Alba Carrillo. Sandra Pica dio un poco de luz a su compañero: “Debe ser que se está viendo algo distinto a lo que sabemos nosotros, porque Lucía loca no está”.

Debemos tener en cuenta que la gran mayoría de besos que Cristina y Luca se están dando son a escondidas de sus compañeros, por lo que ellos no saben que la pareja ha dado un paso más allá. Lo cierto es que Carlos Sobera no dudó un solo segundo en dar un toque de atención a Lucía Pariente por su comentario sobre la zambomba.

“No quiero que se pase por alto, porque nos quedan tres alegatos todavía”, comenzó diciendo el presentador de ‘Secret Story: cuenta atrás’. “Vamos a intentar no pasar la barrera ni de la falta de educación ni del mal gusto ni del machismo. Lo digo por lo de la zambomba, Lucía”, aseguró el vasco.

La exconcursante, a modo de respuesta, dejó entrever que hay un posible favoritismo por parte del programa con Cristina Porta, haciendo alusión a esa especulación que lleva circulando por redes sociales desde hace días. Indignada, Lucía fue contundente: “Muy bien, hoy lo vamos a hacer todo mal. Defendamos todos a Cristina Porta, señores. Pero que no nos cuenten el cuento de que ha sido un beso improvisado, que el amor venía de ahí porque venía de atrás. Si traemos comido el magro, vamos a dejar el caldo y no nos vendas bobadas”.