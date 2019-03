Alba Carrillo deja claro cuál es su verdadero estado sentimental

Alba Carrillo ha estallado en Instagram tras las duras críticas

Los aficionados al Real Madrid C.F no paran de preguntarse cómo ha sido posible tal derrota de su equipo de fútbol favorito, después de que no haya parado de llevarse Copas en los últimos años. Hay otros, más analizadores, que no lo dudan: la culpa tiene nombre y apellido: Alba Carrillo.

Puede resultar raro el hecho de que esta chica tenga algo que ver en el desastre del Club Blanco. Pero quizás tiene sentido. Feliciano López y Fonsi Nieto. Estos dos han sido dos de los famosos con los que Alba ha tenido un romance, y la verdad es que ambos no acabaron muy bien que se diga. Pero recientemente, la modelo nos ha sorprendido al saberse su idilio con Thibaut Courtois, el portero del Real Madrid. Lo sabemos gracias a las fotos que una revista destapó, en las que podemos ver a la pareja unida.

La verdad es que fue darse a conocer esta relación y empezar a inclinarse la cuesta para los merengues. Todavía se están haciendo a la idea de que ya no podrán hacerse ni con la Copa del Rey, ni con la Champions ni con la Liga. Por esta coincidencia es por la que las redes comenzaron a cargar contra Alba, acusada de haber sido la distracción del portero.

Ella misma confesó que mantenía una relación con el jugador, aunque este pronunció unas duras palabras que ponían tierra de por medio entre la pareja: “He quedado dos veces con Alba, he ido a su casa, ella ha venido una vez a la mía, y luego fui una noche a cenar, que es cuando nos hicieron las fotografías, pero nada más. Visto lo visto, no creo que vuelvan a vernos juntos”.

Las duras críticas vertidas sobre la colaboradora de televisión, han hecho que esta estalle y se haya enfrentado a través de sus redes sociales con el club de fútbol, con los aficionados y con el propio Courtois, acusándolo de no haberla defendido: “hinchas de fútbol, pajilleros dolidos y demás gentuza”, así se refería a ellos. Incluso ha tenido que desactivar los comentarios de sus publicaciones, cansada de las críticas.

No sabemos si Alba Carrillo haya tenido algo que ver en el descenso del equipo blanco, pero no se le puede cargar el peso de una derrota tan a la ligera. Mientras tanto, estamos expectantes a la reacción de Courtois tras estos reproches. Parece que este amor se ha vuelto imposible.