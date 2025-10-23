Alaska y Mario Vaquerizo, destrozados ante una repentina muerte: «Un agujero imposible de reparar»

Alaska y Mario Vaquerizo están viviendo días difíciles. Tal y como los propios artistas han comunicado en sus redes sociales, han tenido que despedirse de un muy buen amigo de ambos. Al parecer, el DJ Pedro Munster ha fallecido a los 63 años. Una triste partida que tiene a todo su entorno con el corazón completamente roto. En el caso de los cantantes, el matrimonio tenía una bonita amistad con el DJ desde hacía décadas. Numerosas vivencias y anécdotas que fueron forjando con el paso de los años y con los que consolidaron una amistad muy duradera. Por ello, han querido dedicarle un bonito homenaje, de manera individual, en sus redes sociales.

«Una parte de mí, la vida entera. Despedirte y recordarte siempre. Familia y amigo. En lo bueno y en lo malo siempre el primero… ¡Qué tristeza tan grande! Un agujero imposible de reparar. Dejas tanto amor… adiós, amigo @pedro.munster. Te quiero infinito», le escribió Alaska. La cantante ha querido acompañar su publicación de Instagram con un carrusel de 19 imágenes. Un repertorio de fotografías donde se la puede ver, a lo largo de los años, junto a Pedro Munster. Y es que, ambos tuvieron la oportunidad de crecer y conocer la vida juntos, como amigos. Una trayectoria que compartieron junto a Mario Vaquerizo, pues también aparece en alguna de las instantáneas.

Vaquerizo, por su parte, también ha querido mostrar su pésame por la pronta partida del DJ. «Te voy a echar tanto de menos, hermanito. De verdad. Me quedo con lo mejor de ti que es mucho mucho y más. Te quiero», escribió en su cuenta de Instagram. Asimismo, el cantante de las Nancys Rubias ha adjuntado tres imágenes junto a su amigo.

De momento, el matrimonio ha optado por no comentar más al respecto. Pues, quieren darle todo el respeto del mundo a los familiares del DJ. Y es que, Pedro Munster era muy querido por todos. Un adiós cuyas causas se desconocen, pero con el que ha dejado un profundo vacío en todos aquellos que tuvieron la oportunidad de conocerle.

En lo personal, Munster era un conocido DJ que acudía a los bares más míticos de la Movida madrileña. Malasaña era su barrio, pero el artista recorría todos los de la capital para hacer disfrutar a la gente con sus sesiones de música. Descanse en paz.