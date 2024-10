Estas son las canciones que Aitana y Manuel Carrasco dedicaron a Elena Huelva

Las redes sociales se han convertido en la vía principal de muchas personas para darse a conocer desde un público más amplio. En el caso de Elena Huelva, la joven se hizo conocida en el mundo virtual al alzar su voz para hablar del sarcoma de Edwing, enfermedad que padecía desde los 16 años. Bajo su lema de «Mis ganas ganas», la joven llegó a cautivar con su manera de ver la vida a celebridades de la televisión como Sara Carbonero, Toñi Moreno o Eva González. Pero, el ámbito musical no se quedó atrás. También artistas como Manuel Carrasco y Aitana mostraron su apoyo a la joven desde el primer momento. Un gesto que le llegó al alma a Elena Huelva pues, estos dos últimos artistas eran sus grandes favoritos.

«Las personas que conocían a mi hermana, veían que estaba rodeada de luz», expresa Emi Huelva. Lamentablemente, la influencer perdió la batalla contra el cáncer y falleció el 3 de enero de 2023. Un triste adiós que dejó a todo el panorama nacional completamente destrozado. Pues, la sevillana logró ganarse el corazón de todos con su constante lucha e ilusión por vivir. Un mensaje que sigue perdurando en nuestros días, al igual que los temas que Aitana y Manuel Carrasco le dedicaron. Un gesto muy bonito por parte de ambas estrellas.

Manuel Carrasco le dedica el tema Mujer de mil batallas

Como los fieles fans del artista andaluz sabrán, esta canción forma parte del disco de Habla II, publicado en el 2012. Una composición que fue creada en honor a todas aquellas mujeres que han superado el cáncer de mama. Un tema muy especial cuyos beneficios están destinados a la Sociedad Española de Oncología Médica.

Elena Huelva acudió a ver a Carrasco en concierto al Estadio de la Cartuja, en Sevilla. Por ello, el artista no lo dudó dos veces y, frente a más de 70.000 personas, entonó los versos del tema. Una canción dedicada expresamente a la joven influencer, quien no pudo evitar emocionarse. «Esta noche pasa a ser uno de los recuerdos más bonitos para siempre», confesó Huelva en sus redes sociales.

En otro show de Manuel Carrasco, el artista alzó su voz para volver a dedicarle el tema a la joven. «Esta canción tan especial que me acompaña. Mejor dicho, que acompaña a tantas historias, donde todos nos unimos y que son necesarias en ciertos momentos», dijo. Fue entonces cuando gritó el nombre de la chica y el público comenzó a tirar un montón de globos. Lejos de quedar ahí, en el escenario se proyectó un holograma suyo hecho con pequeñas luces.

Aitana le dedica el tema Vas a quedarte

Pero, Manuel Carrasco no fue el único cantante en alzar su voz por Elena Huelva. Aitana, ex concursante de Operación Triunfo, conoció a la influencer en uno de los programas de Juan y Medio, en Canal Sur, en el año 2019. Al parecer, Huelva era tan fan de la catalana que acudía a todos los conciertos que podía. Un gesto que sobrecogió a la artista.

«Yo siempre sabía más o menos donde estaba ella cuando hacía un concierto. Entonces tengo la imagen de ella con su pañuelo junto a su hermana Emi y su familia, cantando mis canciones. Yo decía de donde sacará las fuerzas y a día de hoy sigo preguntándomelo», confesaba Aitana en la producción de Mis ganas ganan.

Por ello, y tras entablar una bonita amistad, Aitana no dudó dedicar uno de sus mayores hits a la sevillana. «De alguna forma, Vas a quedarte habla de segundas partes y de segundas oportunidades. Yo siempre lo digo, las canciones no hablan de amor hacia una persona o hacia un chico que a veces las pones en ti. De alguna forma era como decírselo a ella», señala. Un tema que ha adquirido un nuevo significado para Aitana. De hecho, en uno de sus conciertos, no pudo evitar emocionarse mientras miraba al cielo. «Elena esto es para ti», dijo alto y claro.