Aitana, entre lágrimas al hacer un comunicado de lo más especial para sus fans

La vida de Aitana ha experimentado un cambio de 180º desde el año 2017, de eso no cabe duda. La artista catalana ha sido testigo de primera mano de lo mucho que puede cambiar un programa de talentos el futuro laboral de una persona. Por ello, recientemente, ha acudido a su canal de difusión de WhatsApp para sincerarse con sus fans.

Tras saludar a sus seguidores en dicha red social, la artista procedió a abrir su corazón. «Acabo de ver un vídeo que me tiene, literalmente, casi llorando. Bueno, me tiene llorando, pero no querría hacer vídeos así», comenzó diciendo. Al parecer, la artista ha visto varios vídeos recopilatorios de sus anteriores eras musicales. Una situación que la ha conmovido mucho.

«Es de la etapa de 11 razones. Fueron dos años muy bonitos, porque hice 60 conciertos en el año 2021 y alrededor de 50 en 2022. Fue precioso, al igual que Spoiler. Lo que pasa es que con Spoiler yo estaba más nerviosa porque era como muy nueva con todo eso. De repente veo ese vídeo y recuerdo todas las cosas que hemos vivido. Porque al final no las he vivido yo sola. Las he vivido con vosotros», señaló con nostalgia.

Sin poder contener mucho más la emoción, comenzaron a aflorar las primeras lágrimas. «Cuando estás todo el tiempo trabajando y en la rueda de vivir el momento, no tienes un momento real de parar y decir, ‘Vale, ¿qué es lo que he conseguido?’», expresó. Unas palabras con las que dejaba claro que nada de lo que ha conseguido lo hubiera logrado sin sus seguidores.

«Digo, ¿qué es lo que he conseguido con ellos, no? Con la gente que me sigue, que está ahí viéndome en el escenario, que ve algo en mi», agrega. «Ya se está acabando la gira de festivales y por ende, poco a poco se va acabando alpha. Para mí, 11 razones nunca acabó y alpha nunca va a acabar», manifiesta.

El final del tour se acerca y, con ello, el desenlace de una de las eras musicales más gloriosas de Aitana. Por ello, fue honesta con su público. «Y es tan bonito cuando hacéis vídeos así, los fans. Os tiráis un buen rato haciendo los cromos, haciendo pancartas, haciendo vídeos. Hacéis unas recopilaciones que parecéis profesionales. De repente los veo por ahí, por las redes sociales. Te das cuenta de lo que has podido vivir hasta ahora», se sinceró.

Aitana habla de sus conciertos en el Santiago Bernabéu

La gira de la catalana está a punto de concluir, pero todavía tendrá que enfrentarse a sus dos shows especiales en el Santiago Bernabéu. «No sé. Estoy intentando que el Bernabéu sea lo más increíble del mundo. No es fácil porque nunca he hecho un estadio en mi vida y no voy a hacer muchos más, de momento. Ojalá en un futuro», confesó.

Sus dos últimos conciertos tendrán lugar el próximo mes de diciembre. Pero, Aitana ya ha estado tomando nota de lo que le gustaría ofrecer en dichos espectáculos. «Es mucha presión, es muy complicado. Cada día son cosas nuevas. Y lloro porque ya he ido a ver varios shows. Este año he ido a ver un montón. También fui a ver el de Karol G y el de Taylor Swift, mujeres que admiro muchísimo. De repente ves el Bernabéu lleno y dices ‘¡Madre mía! ¿Qué va a pasar cuando yo esté ahí?’», afirma.

Eso sí, no concluyó su mensaje sin volver a agradecerle a sus fans todo lo dado. «Con esto os doy las gracias. Gracias por recordarme vosotros diariamente que puedo con todo con esto. Es mi pasión, mi vida, mi ilusión, mi todo. Nos quedan cuatro shows de festivales y me da pena. Pero hay mucho que preparar y queda mucho por recorrer. Os quiero mucho», finalizó.