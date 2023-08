Adele se sincera sobre la adicción que le costó dejar atrás

Adele continúa disfrutando de su residencia en Las Vegas. La artista británica ha ampliado las fechas hasta final de año, ofreciendo cada fin de semana un espectáculo único en la ciudad estadounidense, donde además de interpretar sus mayores éxitos, también interactúa con los asistentes.

Recientemente, en uno de sus últimos conciertos la artista londinense confesó que estaba muy orgullosa de sí misma, pues ya se sentía fuerte para confesar que había logrado abandonar una fuerte adicción, cuyo proceso de desenganche fue aún más duro que el de dejar de fumar.

La artista reveló que ha dejado de tomar café, no obstante, confesó que el síndrome de abstinencia ha sido muy duro para ella. «Esta semana decidí dejar de tomar café y he tenido migraña toda la puta semana», reveló Adele. sobre el escenario.

Adele’s whole life story on coffee pic.twitter.com/VdHMIOhTbS — Tin🪐| saw adele 6/16/23✨ (@DiaryofDelly) August 19, 2023

«Tuve un dolor de cabeza terrible durante dos días porque lo dejé. Mi cabeza palpitaba. .Era como si hubiera un taladro dentro de mi cabeza. Era demasiado. Fue más difícil que dejar de fumar, más difícil que cuando quieres dejar de beber», afirmó la artista británica.

Adele quiso sincerarse aún más con los asistentes al concierto, y reveló que a pesar de haber dejado de tomar café no está del todo conforme. «Estoy disgustada por lo que son estos síntomas de abstinencia. No me estoy rindiendo», señaló ante los presentes.

«Tomé unos 25 cafés descafeinados ayer tratando de engañar a mi cerebro para que pensara que estaba tomando café», confesó, añadiendo que «la cafeína y la adrenalina deben ser lo mismo porque en el momento en que subí al escenario y todos comenzaron a cantarme, mi dolor de cabeza desapareció un poco».