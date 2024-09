Adara Molinero, contra Frank Blanco en el plató de ‘GH’: «¿Qué estás queriendo dar a entender?»

El pasado domingo pudimos disfrutar de una nueva entrega del debate de Gran Hermano presentado por Ion Aramendi. Los espectadores, además de descubrir las últimas novedades y tramas de los concursantes de la decimonovena edición, se vieron sorprendidos por un inesperado enfrentamiento en directo. En esta ocasión, los protagonistas fueron Adara Molinero y Frank Blanco. Los dos se encontraban en el plató del conocido reality para dar su opinión sobre lo que está sucediendo en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra. Lo que nadie esperaba es que la ganadora de GH VIP 7 fuese a parar los pies al reconocido presentador, que se ha encargado de conducir Fiesta este verano durante la ausencia de Emma García. Una situación verdaderamente tensa que, como era de esperar, dejó completamente sin palabras tanto a los seguidores del formato como a los allí presentes. Tanto es así que Ion Aramendi se vio obligado a intervenir.

Todo comenzó cuando Frank Blanco decidió dar su opinión sobre la fortísima bronca que habían tenido Maite y Óscar en la casa de Gran Hermano. Fue entonces cuando Adara Molinero no dudó un solo segundo en cortar al colaborador, lo que provocó que el periodista se quejase públicamente por esa acción de la madrileña: «Llevo media hora o más intentando hablar. Déjame acabar la frase y luego si quieres te la paso». Lejos de que todo quede ahí, Frank Blanco quiso ir mucho más allá: «Me parece fatal que le robes el turno a un compañero al que el presentador le acaba de dar paso», recriminó. Adara Molinero, como era de esperar, no se quedó de brazos cruzados puesto que decidió responder a su compañero: «Pero ¿no se te puede contestar?». Esto hizo posible que Frank volviese a hablar: «¿Sabes qué? He acabado. Se me ha olvidado lo que iba a decir».

«Me he quedado muerta en este momento, no he entendido nada», alcanzó a decir la ganadora de GH VIP 7. Poco después, Frank Blanco sorprendía con un nuevo comentario que resultó ser una indirecta hacia Adara Molinero, lo que provocó que ésta estallase contra él en pleno directo: «¿Perdona? ¿Qué estás queriendo dar a entender, que nos llevamos mal? No sé por qué buscas el enfrentamiento».

Lejos de que todo quedase ahí, la madrileña fue mucho más allá para intentar que los espectadores entendiesen el origen de su enemistad: «Este hombre, por llamarle de alguna manera, se ha puesto a criticarme en un montón de programas que he salido, he intentado tener una buena relación y ahora de repente ¿estás buscando un enfrentamiento?».

El comunicador no tardó en responder: «Para nada. Creo que todo el mundo puede decir de mí muchas cosas, pero intento ser respetuoso. Lo único que te he dicho es que respetases mi turno, es pedirte que me trates como yo trato a todo el mundo, con respeto», zanjó. Marta Peñate, al ser consciente de la tensión que se palpaba en el ambiente, trató de mediar: «Es cierto que siempre suele Frank el más respetuoso, a mí también me ha metido cortes así, no creo que lo haya hecho con maldad», por lo que Adara respondió de la siguiente manera: «Hay otras formas de decir las cosas».