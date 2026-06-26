Una actriz de ‘Merlí’ destapa lo que se cobra en realidad por un éxito en Netflix

Puede que no todo el mundo la haya visto, un gran error pero, si la mencionamos, seguro que, al menos, su nombre suena a muchos. Y es que Merlí ha sido una de las producciones españolas más exitosas de los últimos años. Un estreno que tuvo lugar en el 2015 y cuyo éxito provocó que la ficción perdurara durante 3 temporadas. Eso sí, como toda buena historia que se precie, esta también contó con su final. Pues, fue en el 2018 cuando se emitió el último capítulo de la serie. Pero, teniendo esto en cuenta, cualquiera pensaría que los actores protagonistas sumaron una buena cantidad de dinero a su caché. Pero, nada más lejos de la realidad.

Como es bien sabido, Merlí comenzó siendo emitida en TV3. Debido al éxito, la historia cruzó fronteras y empezó a ser de conocimiento nacional. Por ello, tiempo después, fue emitida para todo el país gracias al grupo Atresmedia. Pero, lejos de quedar aquí, el equipo de Netflix España también apostó por ficharla para su cartelera audiovisual. Y es que, incluso en streaming, la producción ha sido un absoluto éxito. Pero, ¿han cobrado algo los actores por dar el salto al gigante del streaming? ¡Una actriz lo ha contado todo!

Julia Creus se sincera en una entrevista: «Yo llegué a pensar…»

Recientemente, Julia Creus, que daba vida al personaje de Mònica de Villamore en pantalla, se ha sincerado en una entrevista. «Cobramos sueldos muy pequeñitos, no se esperaba que tuviera el éxito que tuvo. Además, en la tercera temporada, que ya sabíamos del éxito, las condiciones se mantuvieron de la misma manera. Tampoco ganamos nada por la venta a Netflix», ha contado en El Drama nunca avisa.

Sin embargo, aunque, a priori, los actores no recibieron ningún tipo de aumento en el caché. Todo cambió cuando la ficción llegó a Netflix. Eso sí, las ganancias, para sorpresa de todos, no fueron arrolladoras. De hecho, hasta la propia Julia Creus se llevó una fuerte desilusión. Y es que, lo que está claro es que lo que se firma por contrato rara vez se cambia.

«Se llegó a un acuerdo con las plataformas digitales e iban a pagar los cuatro años que llevábamos en emisión. Yo llegué a pensar: al menos que me den 4.000 euros, unos 1.000 por año. Por cuatro años de emisión de tres temporadas de Merlí en Netflix cobré 500 euros», ha contado la artista. Unas declaraciones con las que no ha dejado indiferente a nadie.