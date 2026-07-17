Los agricultores del olivar andaluz están que trinan: denuncian que el 81% del aceite de oliva de Túnez entra en España sin controles europeos

España es el principal productor y exportador de aceite de oliva del mundo, pero también un mercado muy expuesto a la competencia de terceros países con costes de producción mucho más bajos. Entre ellos, el aceite de oliva de Túnez ocupa un lugar destacado gracias a un acuerdo comercial que le permite entrar en la Unión Europea con ventajas arancelarias.

Ese acuerdo fija un cupo anual libre de aranceles, pensado para no desequilibrar el mercado interior. El problema, según denuncia ahora el sector olivarero español, es que una parte muy relevante del aceite tunecino que llega a España lo hace por una vía completamente distinta, diseñada para otro fin, y que deja fuera cualquier control real sobre su origen.

El 81% del aceite de oliva de Túnez entra en España sin pasar por el contingente europeo

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) ha denunciado lo que ha bautizado, de forma jocosa, como el «aceite fantasma tunecino».

Según sus datos, de las más de 80.000 toneladas de aceite de oliva de Túnez que entraron oficialmente en España en 2025, solo 14.500 toneladas lo hicieron por el cauce habitual, dentro del contingente arancelario preferencial de 56.700 toneladas anuales que Túnez tiene reconocido.

Las otras 65.500 toneladas, es decir, el 81% del total, accedieron al amparo de un régimen aduanero pensado originalmente para transformar mercancías y reexportarlas fuera de la Unión Europea, no para abastecer el mercado interior español. Ese resquicio legal permite que el aceite tunecino entre sin contar como una importación extracomunitaria al uso.

El resultado, según COAG, es aceite de fuera de la Unión Europea que compite con el español sin las mismas reglas de trazabilidad ni de origen, a precios que los olivicultores de Jaén, Córdoba o Ciudad Real no pueden igualar porque quedan por debajo de sus propios costes de producción.

La «ruta portuguesa» que borra el origen del aceite de oliva de Túnez

Cabe remarcar que parte de ese aceite tampoco llega de forma directa a España. Pasa antes por otros países europeos, principalmente Portugal, donde pierde cualquier rastro de su origen antes de ser reexportado hacia el mercado español.

Es más, Portugal multiplicó por más de tres sus importaciones de aceite tunecino entre 2023 y 2024, al pasar de 962 a 3.406 toneladas, mientras que ese mismo año reexportó a España 131.877 toneladas de aceite de oliva, el 56% de todas sus exportaciones del producto.

La triangulación, denuncia COAG, diluye el origen tunecino antes de que la botella llegue al lineal del supermercado.

El propio Francisco Elvira, responsable del sector de olivar de COAG, resume así el problema para el consumidor: «Coges una botella de aceite en el súper… Lo que no pone, y legalmente se lo permiten, es que llegó de Túnez».

¿Qué pide COAG para frenar la entrada de aceite de oliva de Túnez sin control?

La organización agraria ha trasladado al Ministerio de Agricultura cuatro peticiones concretas. La primera es que el Gobierno comunique formalmente a la Comisión Europea su oposición a cualquier ampliación del contingente arancelario preferencial para el aceite tunecino.

COAG reclama además la activación inmediata de las cláusulas de salvaguardia recogidas en el Acuerdo Euromediterráneo entre la Unión Europea y Túnez, un mecanismo pensado precisamente para estas situaciones de distorsión del mercado.

A ello suma el refuerzo de los controles aduaneros y de trazabilidad para detectar y cortar las operaciones de triangulación a través de terceros países.

La cuarta petición es más discreta, pero no menos concreta: que la Administración informe periódicamente al sector sobre las medidas que realmente se adopten.

Hasta que eso ocurra, cada garrafa de aceite «fantasma» que entra sin etiqueta de origen sigue empujando a la baja el precio que cobran los olivicultores andaluces por su cosecha.