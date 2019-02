‘GH DÚO’: Ylenia Padilla saca a la luz el posible plan de Gil Silgado para salvar a María Jesús Ruiz

Ylenia Padilla ha confesado el supuesto plan que estaría llevando a cabo Gil Silgado para salvar a María Jesús Ruiz

‘GH DÚO’ está pasando por uno de los instantes más interesantes de los últimos tiempos. Es evidente que han hecho un casting sencillamente espectaculares. Los concursantes que aún permanecen en la casa más famosa de Guadalix de la Sierra están haciendo un grandísimo trabajo.

En la gala del martes, Jorge Javier Vázquez dio el nombre de los tres nominados menos votados. Con lo cual, Alejandro Albalá, Juan Miguel y Raquel Lozano se salvaron de la expulsión. Así pues, otros tres nombres continuaban estando en la lista más temida: Ylenia Padilla, María Jesús Ruiz y Yoli.

La de Benidorm no se esperaba en absoluto no ser salvada. Está muy preocupada por lo que pueda llegar a pasar con su futuro dentro de ‘GH DÚO’. Por ese mismo motivo, Ylenia Padilla ha comenzado a analizar a sus rivales directos dentro del reality de Telecinco, hasta llegar a un punto concreto.

María Jesús confirma que su pañuelo tiene un significado: “Prefiero guardármelo” #GHDÚOLímite6 pic.twitter.com/T8yPIgRW1V — Gran Hermano (@ghoficial) February 20, 2019

Su principal objetivo es María Jesús Ruiz. Por ese mismo motivo, Ylenia Padilla no ha dudado un solo segundo en que es un hueso duro de roer ya que la ex pareja de la de Jaén, Gil Silgado, podría estar llevando a cabo un espectacular plan para mantenerla dentro de ‘GH DÚO’.

De hecho, Ylenia Padilla no dudó en confesarlo en voz alta: “Yo creo que voy a salir yo porque Gil Silgado va a estar ahí dejando la pasta para que se quede María Jesús”. ¡Es más! Cree que la nostalgia que ha estado transmitiendo la ex Miss España cree que no es casualidad. Es una estrategia para que Gil Silgado la ayude desde fuera.

Carolina Sobe no está de acuerdo con esta idea, puesto que cree firmemente que lo que verdaderamente desea el empresario es que María Jesús Ruiz salga de la casa de Guadalix de la Sierra lo antes posible. Toda esta situación es un tanto extraña. Recordemos que la modelo acudió al Súper para confesar que quiere muchísimo a Gil Silgado y siempre lo va a querer: “Es el hombre que ha marcado mi vida desde los 22 años”. ¿Será una nueva estrategia de María Jesús Ruiz?