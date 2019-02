La cantante Rosalía ha sido una de las invitadas más esperadas de la alfombra roja de los Goya 2019. Tras el 'boom' mediático que supuso la publicación de su disco 'El Mal Querer', y el éxito arrollador a nivel nacional e internacional la han convertido en el centro de atención de todo el mundo.

Aquellos que hayan visto a la cantante en directo sabrán que el tema ‘La Maldición’ la interpreta con un vídeo manga de fondo. En el vídeo, se puede ver a una Rosalía convertida en dibujo manga enfundada en un mono rojo al más puro estilo ‘ninja’, al final del vídeo a continuación se puede ver un fragmento. Y, al parecer, la artista ha acudido a la entrega de los Goya dando una pista sobre su próximo single con su look. Detrás de este look ‘ninja’ está su hermana Pili, más conocida como Daikyri en instagram, que es la mente creativa detrás de la rompedora imagen de Rosalía y la que cuida de que su hermana sea siempre susceptible de ocupar portadas.

Si recientemente cambió su imagen en redes sociales con una ilustración de ese alterego manga. Este sábado, Rosalía ha paseado por la alfombra roja con un look ‘ninja’ de Juan Vidal. ¿Será una pista sobre su próximo trabajo? La artista no ha querido responder a la pregunta pero tampoco lo ha negado. Ha evitado dar más pistas con una de sus mágicas sonrisas: “No te puedo decir nada, es una sorpresa”.

La catalana continúa con su estrategia de dosificar sus hits. Su ascenso hacia la cima comenzó con la publicación de ‘Malamente’. Si bien hasta entonces Rosalía ya había enamorado a la crítica y al público con su disco ‘Los Ángeles’. Pero fue la canción que fusionaba el flamenco con los ritmos urbanos la que le sirvió de catapulta a lo más alto. Desde entonces, Rosalía solamente ha cosechado éxitos. Después del single ‘Malamente’ llegó ‘Pienso en tu mirá’, que apenas tardó unas horas en escalar a lo más alto. Y su éxito más reciente, ‘Bagdad’, que publicó una vez ‘El Mal Querer’ ya había visto la luz, en el que se le puede ver enfundada también en un mono rojo caracterizada como una bailarina de la sala Bagdad de Barcelona.

Ha participado en la próxima película de Pedro Almodóvar, ‘Dolor y Gloria’, ha realizado una colaboración con el prestigioso música James Blake. Sin contar con los récords que ha batido: se convirtió en la primera artista en colar casi un disco íntegro en la listas de éxitos durante su primera semana en el mercado. Y la lista de logros no para de crecer.