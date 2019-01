Borrell querría presentarse a las europeas pero Sánchez no se lo ha ofrecido todavía

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, no se ha descartado este lunes como candidato del PSOE a encabezar la lista a las elecciones europeas, aunque ha precisado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no le ha hecho una oferta al respecto.

En los Desayunos Informativos de Europa Press, Borrell ha revelado que sabe “por conductos colaterales” en quién piensa el jefe del Ejecutivo para este puesto, pero ha señalado que no podía revelar este nombre. Cuando el moderador ha interpretado de las primeras palabras del ministro que él no iba a ser entonces el candidato, Borrell ha precisado: “Eso no lo he dicho”.

En otro orden de cosas, Borrell ha reconocido este lunes que si el Parlamento británico no aprueba el acuerdo para el Brexit pero hay “posibilidad de seguir buscándolo” es posible que “se prorroguen los plazos” si así lo acuerdan los socios europeos por unanimidad.

Así lo ha afirmado durante su participación en un desayuno informativo de Europa Press en el que, sin embargo, ha advertido de que el “verdadero” plazo límite son las elecciones europeas del 26 de mayo, puesto que éstas se han planificado partiendo de que Reino Unido ya no formaría parte del club europeo y, por tanto, ya no participaría en esas elecciones. Si Reino Unido permaneciese y tuviera que participar, ello obligaría a hacer cambios complejos.

El plazo inicialmente fijado para la salida es el 29 de marzo, pero el diario británico ‘The Guardian’ afirmaba este domingo que la UE se estaba preparando para un posible aplazamiento de cuatro meses, hasta el mes de julio.