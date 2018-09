El líder de los mossos separatistas: “¡Abramos las cárceles, somos más que la Policía y la Guardia Civil!”

"Ni con los Mossos, la Guardia Civil o el Ejército, no controlan el territorio", afirma Donaire

El líder de los Mossos d´Esquadra separatistas, Albert Donaire, denunciado e investigado por delitos de odio e injurias y conocido por su activismo golpista en las redes sociales con mensajes racistas, llama ahora a la insurrección y pide “abrir las cárceles” de Cataluña donde esperan juicio los líderes del golpe. Algo que, asegura, no podría impedir el Gobierno porque “no tiene el control del territorio”.

Este policía, que sigue en activo pese a sus ataques a la Constitución que juró, aprovechaba el denominado ‘I Congreso de Tuiteros por la República Catalana’ celebrado el pasado fin de semana en Celrá (Gerona) para lanzar uno de sus incendiarios exabruptos. Y lo hacía avanzando una amenaza al Estado concretada este miércoles por el propio Quim Torra.

Tras hablar de los líderes de la intentona golpista, Donaire aseguró desde el escenario y ante unas 200 personas: “Los tenemos en las prisiones catalanas, y si proclamamos la república y dejamos los lazos, ¡tenemos las llaves de las cárceles para abrirlas y sacarles de allí! ¡Y nadie del gobierno español puede impedirlo!” entre los aplausos de los asistentes.

El cabecilla de los Mossos per la Republica Catalana (grupo sectorial de la ANC, organización civil que colaboró en el intento de golpe independentista) continuaba su arenga:”¿Van a poder mantener el control del territorio? ¡No pueden, no tienen el control del territorio. Ni con los Mossos d´Esquadra, ni con la Guardia Civil ni con la Policía Nacional, con ninguno! ¡Somos más fuertes!”, concluía. Una predicción que también hace en Twitter: “Si somos muchos, España no controlará Cataluña ni con todos los policías y militares del Estado”.

Només cal unió i perseverança, il·lusió i esperança, fortalesa i resistència. Si som molts, Espanya no controlarà Catalunya ni amb tots els policies i militars de l’estat. O creieu que serien capaços de cometre un genocidi?

Tindrem la república. Només depèn de nosaltres. — ᗩLᙖᙓᖇTᗟᙢ🎗 (@albertdmcat) 4 de septiembre de 2018

Donaire, que ha sido investigado por la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional por atentar con la dignidad de las instituciones y fuerzas de seguridad del Estado, participaba en un evento junto a habituales del separatismo en las redes sociales. Entre ellos el portavoz de ERC Gabriel Rufián, o su asesor Bernat Castro, conocido por sus tuits machistas, y contra las Fuerzas de Seguridad del Estado: Castro ha afirmado que si Cataluña fuera la Euskadi de los años 80 morirían muchos guardias civiles, y a un agente de la Policía Nacional le deseó un tiro en la sien.

En el encuentro de tuiteros independentistas también se proyectaron vídeos de los prófugos Carles Puigdemont y del rapero Josep Miquel Arenas ‘Valtonyc’, en los que animaron a avanzar en la ruptura con España y lograr la ‘república catalana’.