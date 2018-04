Franco es el que, como portavoz del PSOE en la Asamblea, ha presentado la moción de censura contra Cifuentes

José Manuel Franco se inventó durante 8 años que era licenciado en Matemáticas, y así constaba en su curriculum de la Asamblea de Madrid. El número 1 del PSOE madrileño ha sido, además, el encargado de presentar y en teoría deberá defender la moción de censura contra la actual presidenta madrileña Cristina Cifuentes por haberse inventado un máster, según sus acusaciones.

La paradoja resulta llamativa. Y más aún cuando Franco ha sido un verdadero martillo contra Cifuentes por el caso máster. Un martillo que golpeaba día a día por el caso del postgrado de la presidenta regional madrileña y que, sin embargo, en cada golpe dialéctico debía estar recordando que, aquello por lo que pedía explicaciones, no era tan distinto de lo que él mismo había hecho, pero en grado de licenciatura y durante nada menos que 8 años.

José Manuel Franco afirmó en una entrevista en La Sexta que “hay responsabilidad política de Cifuentes. No existe máster ni trabajo y existe un sainete”.

El secretario del PSOE de Madrid añadió que tiene claro que Cifuentes tiene responsabilidad en el caso de su máster porque “alguien tuvo que dar las instrucciones para que la Universidad iniciara este truculento proceso”.

En su caso particular -la licenciatura falsa en Matemáticas-, según sus palabras a OKDIARIO, no hubo ni la más mínima responsabilidad. Porque a él “se lo metieron en la ficha. Yo no metí la licenciatura”.

En otra entrevista en la Cadena Ser, Franco fue a más. Y señaló que la presidenta de la Comunidad es “prisionera del fango que ha creado el PP con la corrupción”. Franco añadió que si Cifuentes no aclaraba todas las contradicciones en torno a su máster, habría moción de censura contra ella –ya presentada en estos momentos– porque “la institución – la Asamblea- se merece respeto“, sentenció Franco.

Franco subrayó la desconfianza del Grupo Socialista por las mentiras, según su versión: “Tenemos dudas de que el trabajo final de máster exista. Tenemos dudas de cómo lo ha conseguido, de si se ajusta a la legalidad…”.

En el caso de la licenciatura falsa no hay ninguna duda. OKDIARIO ha confirmado por completo la falsedad de la titulación. “Todas estas contradicciones no se aclaran atacando la libertad de prensa y de expresión que es un derecho que se debe respetar”, porque “no se puede matar al mensajero”, señaló en aquella entrevista.

Ahora será él el que deba dar explicaciones.