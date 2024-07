Son los más odiados: los 5 platos catalanes de la gastronomía española que menos gustan a los turistas

La gastronomía española tiene auténticas delicias que quizás no gustan a los turistas como nos imaginamos, hay 5 platos catalanes que odian con todas sus fuerzas. Habrá llegado el momento de empezar a preparar unas vacaciones que quizás nos sorprenderán por completo. Llegan tiempos en los que la gastronomía cobra un papel fundamental. Nos encanta comer y rara vez viajamos a un lugar en el cual ya hemos detectado un par de restaurantes o platos que queremos probar. Las recetas más auténticas son las que descubrimos de viaje, aunque quizás nos acabe sorprendiendo unos platos muy nuestros que no gustan.

Cataluña es una de las comunidades autónomas que tiene las recetas que menos gustan a los turistas. Todo aquel que llega a un lugar en busca de degustar sus delicias locales, quizás se lleva una desagradable sorpresa al hacerse con estos 5 platos que se convierten en una auténtica pesadilla. Se han convertido en los menos valorados y no es algo casual, sino que tiene su razón de ser. Si quieres llevar la contraria al mundo y estás deseando degustar los platos más odiados, toma nota de sus nombres y composición.

Los más odiados de la gastronomía española

La cocina española es la mejor del mundo. Es algo que casi todos los grandes chefs reconocen. Tenemos el mejor restaurante y cocineros del planeta y eso no es casualidad. Contamos con una materia prima de excepción y con una serie de elementos que acabarán siendo los que marquen la diferencia.

Habrá llegado el momento del año en el que nos permitimos más comer fuera y sentimos predilección por determinadas recetas. Lo mismo sucede con unos turistas que han llegado a España en busca de paella, gazpacho y tortilla de patatas y se han encontrado con algo muy distinto.

No todo el mundo tiene el mismo paladar y le gustan las mismas cosas, por lo que, no es de extrañar que tengamos que hacer frente a una serie de elementos que nos acompañarán en estos días. Comer bien, quizás pase por evitar 5 platos catalanes que los turistas odian. Sus razones tendrán, aunque lo habitual es que se deleiten con unas recetas que son una auténtica joya en todos los sentidos. Toma nota de qué no debes pedir en un restaurante catalán, según el Taste Atlas.

Estos son los 5 platos catalanes más odiados

Taste Atlas es una guía de todos los platos del mundo que recopila los más y menos agradables a los turistas. Llegar a un lugar nuevo y empezar a probar determinados platos puede acabar siendo toda una odisea. Si quieres descubrir lo mejor de unas recetas auténticas, seré mejor que olvides estos platos, son los más odiados siguiendo este portal.

Bocadillo de sardinas

Caldo de papas

Gazpacho de mango

Rosquillas de Santa Clara

Porrusalda (sopa de puerros típica de la cocina vasca)

Caracoles

Bolas de picazón (albóndigas típicas del Rosellón)

Arroz al horno

Arrasco (ensalada fría típica del País Valenciano)

Hojaldre de Astorga

Ventana de verduras

Mejillones en la vinagreta

Pincho de huevo y gamba

Morcilla patatera

Fideos en la cazuela

Gachas (plato a base de harina con agua)

Xatón

Tortilla de manzana

Arroz con conejo y caracoles

Ponche segoviano

Tortilla de alcachofas

Olla de trigo

Llardones

Coca de San Juan

Mantecados de Astorga

Hay algunas recetas que no se merecen estar en esta lista que sigue de más a menos los platos más odiados. Nadie puede negar que un buen bocadillo de sardinas es de lo más saludable, especialmente si incluimos nuestro mejor aceite de oliva y unos tomates de la huerta que lo acompañen.

Los caracoles o el xatón típicos catalanes parece que tampoco han terminado de gustar a unos turistas que están acostumbrados a recetas menos autóctonas. Las granjas de caracoles desde las que se consigue esta materia prima son dignas de visitar. De la misma forma que la elaboración de una receta que puede llegar a sorprendernos en muchos sentidos.

El xatón es una salsa ideal para acompañar ensaladas o carnes, un básico de la cocina que parece que tampoco triunfa entre unos extranjeros que han puesto en la lista de más odiados las Rosquillas de Santa Clara. Es casi un sacrilegio que esté un postre de este tipo en esta lista.

De la misma forma que la tortilla de alcachofas o el ponche segoviano no tienen su razón de ser, siendo elementos de lo más representativos y deliciosos. Sobre gustos colores, estos platos no han obtenido la puntuación necesaria para estar más arriba de la lista, pero no por ello son malos. Si no todo lo contrario, son auténticas delicias que se convertirán en joyas gastronómicas si vamos con hambre o queremos degustar platos espectaculares.