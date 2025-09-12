Olvida la Plaza Mayor y a los turistas: el mejor pincho de tortilla de Madrid cuesta 2,50€ y está en el barrio de Salamanca

A veces nos echamos las manos a la cabeza pensando en los restaurantes de Madrid con listas de espera eternas y platos de vanguardia. Sin embargo, todavía queda algún bar de los de toda la vida, donde el producto estrella son las tapas y un buen pincho de tortilla.

Si eres un amante de la tortilla de patata y vives en Madrid olvídate de darte un paseo por la Plaza Mayor ni te preocupes por visitar los lugares donde se aglomeran los turistas: el mejor sitio para comer un plato tan típico está en el barrio de Salamanca.

Concretamente, si te desplazas hasta el Mercado de la Paz vas a poder disfrutar del mejor pincho de tortilla de Madrid por sólo 2,50 euros. Hablamos del mítico Casa Dani, que ha sido reconocido a nivel nacional.

El bar del barrio de Salamanca con el mejor pincho de tortilla de Madrid

Dentro del Mercado de la Paz lleva años conquistando a los amantes del buen comer Casa Dani. Ellos mismos anuncian como producto estrella el pincho de tortilla y no es para menos.

No sólo es que sea barato, es que las raciones son muy generosas y preparan la tortilla de patata como debe ser: con patatas en dado, poco cuajadas y con la jugosidad perfecta para que chorreen al cortarla.

A los madrileños no les estamos descubriendo la pólvora con Casa Dani, pero hay que insistir en que vayan, ya que la calidad es superior a la que algunos piensan.

De hecho, desde 2019 fue reconocida en el campeonato nacional de tortillas celebrado en Tenerife, lo que disparó su popularidad. Sin embargo, han seguido fieles a su fórmula de éxito: buen producto y precios populares.

El bar madrileño más fiel a la tradición de los mercados de toda la vida

Casa Dani abrió sus puertas en 1991, y desde entonces se ha convertido en un referente de la gastronomía española en la capital. Su historia es la de una familia entregada a la hostelería, con Lola al frente de los fogones Dani dando el nombre al local.

Al estar en el Mercado de la Paz no sólo se asegura la visita de los madrileños de toda la vida, sino que puede abastecerse de los mejores productos. Lo que ves en la barra sale a primera hora de los mejores puestos.

Así que si buscas un pincho de tortilla alejado del postureo y de las recetas extravagantes, lo mejor que puedes hacer es dar un paseo por el barrio de Salamanca: jugosa, caliente y con un buen trozo de pan para mojar.

Los madrileños eligen el mejor pincho de tortilla de la capital

Hay restaurantes en Madrid que recomendarías a tu madre mil veces, pero si alguna vez te preguntan dónde se come el mejor pincho de tortilla la respuesta es en Casa Dani. La mejor prueba es la opinión de sus clientes.

«La tortilla es excelente, clásica. Todo súper rico y como debe ser: ni firme ni seca, sino suelta y deliciosa. El precio es razonable en un gran mercado en Salamanca», comentaba un comensal.

Otro cliente opinaba algo similar: «Realmente es la mejor tortilla. Sé que en el menú hay otras cosas excelentes, pero yo estaba únicamente para probar la tortilla y fue increíble».