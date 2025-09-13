Esta pizzería de Madrid está entre las 10 mejores del mundo: la he probado y tiene sentido

Ya hemos conocido cuáles son las mejores pizzerías del mundo. Concretamente, una Pizza Napoletana, de Anthony Mangieri, en Nueva York, e I Masanielli, de Francesco Martucci, en Caserta, empatan como mejores pizzerías del mundo según 50 Top Pizza, la primera y más prestigiosa guía de pizzerías del mundo. Y hay una pizzería de Madrid que está en entre las 10 mejores. ¿Quieres saber cuál es?

Según la web de los 50 Top Pizza. el segundo puesto de esta destacada lista es para The Pizza Bar on 38th en Tokio, liderada por Daniele Cason, mientras que el tercer puesto ha sido para Leggera Pizza Napoletana de André Guidon, en São Paulo, Brasil. En el cuarto, se alzan dos empatadas: Diego Vitagliano Pizzeria en Nápoles, y Confine, de Francesco Capece y Mario Ventura, en Milán. Seguidos de Napoli on the Road, la pizzería de Michele Pascarella en Londres, y en sexta posición Seu Pizza Illuminati, de Pier Daniele Seu y Valeria Zuppardo, en Roma. Hay más: la séptima posición va para I Tigli, la pizzería de Simone Padoan en San Bonifacio. Y tachán!!, el octavo puesto viaja a Madrid para la pizzería de Madrid, Baldoria, de Ciro Cristiano. El noveno puesto es para Pizzeria Sei, de William Joo, en Los Ángeles. Completando el top ten tenemos Tony’s Pizza Napoletana en San Francisco, de Tony Gemignani.

La pizzería de Madrid que está entre las 10 mejores del mundo

Baldoria es el verdadero restaurante italiano, centrado en el producto, la calidad y el servicio. Un concepto basado en el origen y el disfrute, un espacio único vestido con cariño y cercanía. La materia prima viaja directamente de Italia a la mesa de los clientes; productores de cercanía y platos de temporada.

En este restaurante podrás degustar la mejor pizza napolitana, mientras disfrutas de música en directo desde el balcón. El restaurante se erige como un nuevo concepto que busca que el divertimento acompañe a una propuesta gastronómica bajada a tierra.

Otras pizzerías del país en el 50 Top Pizza

La pizzería Sartoria Panatieri, de Barcelona, ocupa el lugar 20 de esta prestigiosa lista. Desde su apertura hace más de seis años, Sartoria Panatieri se caracteriza por su enfoque en productos locales y sostenibles, que van desde la creación de su propia masa hasta la elaboración casera de embutidos. Y por esto se ha consolidado como una de las pizzerías más innovadoras y reconocidas no solo en España, sino también en el mundo.

La obsesión de sus chefs es elaborar pizzas únicas, en las que aplican todo el conocimiento en cocina seleccionando cuidadosamente cada ingrediente con productores locales, algunos incluso los elaboramos in-house (embutidos, quesos, etc.) para garantizar la máxima calidad.

Por su parte, Fratelli Figurato, en Madrid, vuelve a subirse al escenario de la gala mundial de 50 Top Pizza, ocupa el puesto 54 del ranking mundial de esta clasificación y además recibió el premio especial Best Fried Food 2025 del mundo, consolidando su posición como referente de la auténtica gastronomía del sur de Italia.

Este nuevo reconocimiento llega solo unos meses después de que los hermanos Figurato recibieran el galardón a Mejor Frito de Europa, lo que ahora se ve reforzado a nivel global.

La Balmesina, de Barcelona, está en el puesto 70 de las mejores pizzerías del mundo. El local se caracteriza por manera de elaborar sus pizzas, realizadas de masa madre ​con harina ecológica y larga fermentación en Barcelona. Y así es más digerible, más buena. Y en el puesto 76 está Demaio, en Bilbao, que ya en 2022 le llega el reconocimiento internacional de la prestigiosa Guía 50 TOP Pizza y años más tarde, la pizzería se coloca en el TOP 20 de Europa y se incluye por primera vez en la clasifica de las mejores 100 Pizzerías de todo el Mundo (Italia incluida).

En la edición 2025 participan 37 países en el ranking mundial: Italia lidera con 41 locales, seguida de Estados Unidos con 16 y Brasil con 6. Las ciudades más representadas son Nápoles y São Paulo, con 5 locales cada una, seguidas de Nueva York, Milán y Caserta, con 4.

La pizzería de Madrid que también triunfa en el ranking de Europa

La guía gastronómica 50 Top Pizza también declaró al restaurante Baldoria, de Madrid, de Ciro Cristiano, como la segunda mejor pizzería de Europa y primera de España, por detrás de Napoli on The Road, de Londres, primer lugar por segundo año consecutivo.

En tercera posición en el ranking europeo se encuentra Sartoria Panatieri (Barcelona), de Jorge Sastre y Rafa Panatieri, una posición compartida ex-aequo con Via Toledo (Viena), de Francesco Càlo.

En la lista de las 50 mejores de Europa figuran otros cuatro establecimientos españoles: Fratelli Figurato (Madrid, Nº8), La Balmesina (Barcelona, Nº11), Demaio (Bilbao, Nº14), Infraganti (Alicante, Nº36) y Gasparic (Girona, Nº40).

España, el país con más pizzerías

La guía completa Europa 2025, compuesta por 193 pizzerías, sitúa a España como la nación más representada con 31 establecimientos, seguida de Francia con 22 e Inglaterra y Suiza, ambas con 16.