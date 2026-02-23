Era el chocolate de los pobres: ahora este alimento de la posguerra se vende a precio de oro en tiendas Bio

Ahora este alimento de posguerra se vende a precio de oro en tiendas Bio, pero hace unos años era el chocolate de los pobres. Es importante conocer en todo momento qué es lo que puede pasar en estos días en los que realmente cada detalle puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Un cambio en la manera de alimentarnos que nos hace volver al pasado, o al menos, hacerlo de tal forma que conseguiremos un destacado cambio de ciclo en un abrir y cerrar de ojos.

Es momento de conocer un tipo de chocolate que antes los más pobres consumían y hoy en día es la manera más saludable y barata de apostar por un ingrediente que va ganando protagonismo. Un cambio de ciclo que, sin duda alguna nos hace redescubrir un ingrediente que podemos incorporar a nuestra dieta o a nuestro huerto. Si tenemos espacio para colocar un árbol del que podemos obtener un plus de buenas sensaciones y un recuerdo de un pasado que no está tan lejos, sino que está más cerca de lo que nos imaginaríamos.

El chocolate de los pobres vuelve con fuerza

Todo lo que comíamos en el pasado, parece mucho más destacado de lo que nos imaginaríamos. En esos tiempos en los que la industria alimentaria era muy distinta, descubrimos un plus de buenas sensaciones, con algunos detalles que pueden ser esenciales.

Es momento de conocer este tipo de alimentos que han creado una generación que ha traspasado todas las barreras. Detrás de la alimentación está gran parte de la suerte de estos centenarios o personas que consiguen no caer en las enfermedades propias de nuestro tiempo.

Escapar de los procesados puede ser un elemento esencial para conseguir un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos hará descubrir un alimento de esos que impresionan a simple vista. Es momento de conocer esta forma de comer bien que puede ser esencial.

Estaremos pendientes de un giro radical que hasta la fecha no sabíamos y que realmente puede acabar siendo uno de los más impresionantes de los últimos tiempos. Con la ayuda de un cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos dará alguna sorpresa alimentaria de lo más agradable, con unos precios que pueden ser esenciales.

Este alimento de postguerra se vende a precio de oro en las tiendas bio

La harina de algarroba se vende a un precio que puede sorprendernos en las tiendas especializadas, pero no es casualidad. Es un buen sustituto del chocolate, si queremos descubrir un alimento con unas propiedades muy diferentes que deberemos tener en cuenta.

Desde el Gremio de Pasteleros y panaderos de Valencia nos explican en su blog algunos de los beneficios de esta harina de algarroba que puede ser un buen sustituto del chocolate con estas propiedades:

Es antiinflamatorio, tiene un alto contenido en fibra, es antioxidante y provoca un efecto hepatoprotector, y por si fuera poco el Instituto Nacional del Cáncer norteamericano constata en sus investigaciones que el D-pinitol presente en la algarroba, es imprescindible para la prevención de cáncer de mama o próstata.

El fruto del algarrobo es el único alimento con capacidad para proporcionar esta apreciada sustancia en dosis relevantes. El D-pinitol ejerce un efecto protector de los tejidos hepático, renal y pancreático contra el estrés oxidativo.

Bajo Índice Glucémico: La harina de garrofa tiene un bajo índice glucémico, lo que significa que no causa picos en los niveles de azúcar en la sangre. Esto la convierte en una opción ideal para quienes buscan mantener estables sus niveles de energía y controlar el azúcar en la sangre. La harina de trigo tradicional tiene un índice glucémico elevado, desde 45 para la harina integral hasta más de 85 para la harina refinada, mientras que el índice glucémico de la harina de algarroba es tan sólo de 15.

Rica en Fibra: La harina de garrofa es una excelente fuente de fibra, beneficiando la digestión y promoviendo la saciedad. Su contenido en fibra, en torno a un 40%, también contribuye a la salud cardiovascular al ayudar a reducir los niveles de colesterol. La harina de algarroba tiene efecto prebiótico, porque sus fibras ayudan a mejorar la flora intestinal fermentativa.

Abundante en Nutrientes: Esta harina es rica en minerales como calcio, potasio, hierro y magnesio, así como en taninos, que son antioxidantes. Estos nutrientes son esenciales para el fortalecimiento de huesos, la producción de glóbulos rojos y la protección contra el daño celular. También es rico en vitaminas A, B, C, y E.

Alternativa sin Gluten: Para aquellos con sensibilidad al gluten o enfermedad celíaca, la harina de garrofa ofrece una alternativa sin gluten, permitiendo a más personas disfrutar de productos horneados sin comprometer la salud digestiva.