Celebra su cumpleaños en una pizzería y dice que no vuelve: la respuesta del dueño no deja títere con cabeza

Dicen que el cliente siempre tiene la razón, pero a veces esa afirmación no se cumple. O, al menos, da lugar a debate. Esto es lo que ha pasado con una polémica que se ha hecho viral y donde los internautas no se han puesto de acuerdo en quién tiene la razón.

Un cliente decidió celebrar su cumpleaños en una pizzería napolitana, invitó a 18 personas y pagó una cuenta de 400 euros. Sin embargo, el restaurante quiso cobrarle un suplemento por llevar una tarta de fuera. A partir de ahí, se desató la polémica.

La discusión y posterior respuesta del dueño del restaurante se ha hecho viral en redes sociales, ya que la famosa cuenta de Twitter (ahora X) @soycamarero se hizo eco del enfrentamiento entre el local y el cliente. ¿Quién crees que tiene razón?

La polémica viral entre el dueño de un restaurante y un cliente

El momento de pedir la cuenta en un restaurante ha levantado muchas polémicas y noticias virales a lo largo de los años, pero muy pocas se han hecho tan famosas como esta discusión entre una pizzería y un cumpleañero.

Un cliente decidió celebrar su cumpleaños en una pizzería napolitana y, para empezar, quedó muy insatisfecho con la comida, ya que consideró que las porciones eran escasas y casi no utilizaban ingredientes.

Pero lo que le hizo estallar y decidir que no iba a volver fue lo que pasó con su tarta de cumpleaños: «Nos dicen que sí podemos sacar la tarta, pero con suplemento. Cuando vamos a sacarla no nos dejan comerla porque no se puede traer comida de fuera. Total, una vergüenza increíble».

La respuesta viral del dueño de un restaurante a un cliente insatisfecho

Hasta aquí, podría estar claro que el cliente tiene razón y que los dueños del restaurante abusaron de su poder y cambiaron lo que habían pactado. Sin embargo, desde la pizzería dieron una versión muy distinta que lo cambia todo.

«Vergüenza es el comportamiento que habéis tenido desde el primer momento», comienzan a relatar para denunciar que llegaron los 18 comensales más de hora y media tarde respecto a la reserva.

Además, criticó el comportamiento de los clientes: «Se os avisó de que la cocina cerraba a las 23:30. La hostelería tiene un horario que cumplir. Estamos para servir, pero no para ser esclavos».

Pero sobre la polémica de la tarta, cree que el cumpleañero mintió con su reseña: «Se os informó de las condiciones que existían al traer una tarta externa al restaurante y os la habéis comido sin cumplirlas. Por no hablar del estado deplorable en que habéis dejado el salón».

Pese a la amenazas del cumpleañero de no regresar al restaurante, parece que el dueño no está muy preocupado: «Hacéis bien en no volver, no queremos clientes como ustedes. Quien os quiera que os aguante».