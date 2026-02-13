Hacia las diez de la noche del jueves 12 de febrero, el pesquero Itoitz dejó de transmitir por su sistema de identificación automática (AIS) y, al mismo tiempo, se activó su radiobaliza de emergencia. El aviso situaba la incidencia a unas 65 millas al noroeste del cabo Peñas (Asturias), según ha informado Salvamento Marítimo.

Tras permanecer cerca de 60 horas a la deriva en plena borrasca, el palangrero, de 23 metros de eslora y con base operativa en Mugía (Coruña), acabó hundiéndose. Así lo confirma el hecho de que el remolcador de altura Alonso de Chaves localizara a primera hora de la tarde su radiobaliza, un dispositivo que se desprende automáticamente cuando el barco se hunde.

Sin posibilidad de acceder por la borrasca

Sin embargo, no ha sido posible recuperarla debido al fuerte temporal en la zona, con olas que alcanzaban hasta nueve metros. Ante estas condiciones adversas, el Alonso de Chaves ha puesto rumbo a Gijón, donde tiene previsto atracar en torno a las nueve de la noche.

Salvamento ha explicado que, cuando el tiempo mejore, enviarán un avión o un helicóptero al área donde desapareció el Itoitz. La localización de la radiobaliza hace que las opciones que se barajan sobre el paradero del pesquero no sean esperanzadoras. Hasta ese momento se contemplaba otra posibilidad, que era lograr engancharlo y remolcarlo hasta el puerto de Celeiro, en Viveiro, como se pensaba que podría hacerse ayer por la mañana.

Sin embargo, el mal tiempo y el deterioro en el que se encontraba el buque impidieron cualquier intento de subir a bordo. De hecho, el lunes tampoco se pudo acceder a él, a pesar de que Salvamento Marítimo desplazó en el helicóptero Helimer 402 a un equipo de operaciones especiales con base en Fene (Coruña).

El dispositivo de búsqueda y control relacionado con el Itoitz, que inicialmente ha estado coordinado por el Centro de Salvamento Marítimo de Finisterre y desde el martes bajo la dirección de la Capitanía Marítima de Burela, ha cambiado tras encontrarse la radiobaliza.

El martes, la Capitanía Marítima de Ferrol asumió la gestión de la emergencia y pidió al propietario del barco que presentara un plan para estudiar si era viable recuperarlo. Mientras tanto, Salvamento Marítimo ha estado emitiendo avisos por radio a otros barcos para alertarles de lo ocurrido y comunicarles la ubicación del pesquero.