Los mejores memes de las elecciones gallegas de 2024

Las elecciones gallegas de 2024 han traído numerosos memes y chascarrillos tras la mayoría absoluta obtenida por el Partido Popular de Galicia. El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha renovado su liderazgo en estos comicios. El descalabro del PSOE y de Sumar o la entrada del partido localista Democracia Ourensana han inspirado la imaginación de numerosas personas a través de las redes sociales.

En concreto, el PP ha retenido la mayoría absoluta en Galicia con 40 diputados de 75 (dos menos que en 2020) con un 90% escrutado, el BNG obtendría 25 actas (+6), el PSdeG 9 (-5), y entraría en el Parlamento Democracia Ourensana con 1 escaño.

Memes de las elecciones gallegas de 2024

Uno de los momentos más llamativos ha sido cuando unas personas presentes en un recuento en Santiago de Compostela se han encontrado con un voto en el que aparece Fernando Alonso levantando el trofeo del GP de Mónaco.

O que votaron no meu colexio electoral 😂😂😂 pic.twitter.com/cN8yMQPsVI — Manuel Ortigueira (@MrOrtigueira) February 18, 2024

Por su parte, otros han querido recordar las palabras del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero en las que el político aseguraba que el PSOE iba a dar una sorpresa en estas elecciones. La sorpresa no sólo no sucedió sino que los socialistas obtuvieron el peor resultado de su historia en la comunidad autónoma.

Rodríguez Zapatero, esperando la sorpresa para el PSOE en el recuento de Galicia #Galicia18F pic.twitter.com/AVTDu1Cclv — Chino de China (@unchinodechina) February 18, 2024

El descalabro de sumar también ha provocado cierta sorna. Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, no ha sido capaz de llegar ni al 2% de los votos y ha quedado por detrás de Vox en la tierra que le vio nacer. Además, la candidata de Sumar, Marta Lois, abandonó su escaño en el Congreso de los Diputados para presentarse a estas elecciones.

Hay quien no ha podido resistirse y ha ligado el devenir de las elecciones en Galicia con la actualidad deportiva. El PSG (Paris Saint Germain) ha recibido esta semana un mazazo al comunicar Mbappé su marcha del equipo parisino en junio. El PSG (Partido Socialista de Galicia) ha sido arrasado de forma contundente por el PP gallego, que ha obtenido mayoría absoluta en los comicios.

La campaña de Díaz destacó por la sobre actuación que la dirigente presentó ante la crisis de los pélets en las costas gallegas, algo que los usuarios de redes sociales han querido recordar con humor.

Por tanto, el mal resultado de los partidos que componen el Gobierno de España ha sido uno de los protagonistas en los memes de las elecciones gallegas de 2024. Además, muchos usuarios han querido recordar que Podemos también ha obtenido un resultado irrelevante en los comicios.

ÚLTIMA HORA | Estrella Galicia rebautiza su cerveza 0.0, ahora se llamará Podemos Sumar — Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) February 18, 2024

En definitiva, las redes sociales se han hecho eco con humor de la quinta mayoría absoluta consecutiva del Partido Popular de Galicia. Las formaciones de izquierdas presumían de ser capaces de obtener mucha más representatividad, algunos incluso apostaban por un cambio de Ejecutivo. Sin embargo, la realidad ha hecho que las perspectivas de muchos no se cumplan, algo que ha provocado la mofa de numerosas personas en redes sociales.

Pese a que muchos piensen que lo que se dice en el último mitin del último pueblo en una campaña electoral queda en el olvido, nada más lejos de la realidad. Muchos internautas han recordado unas palabras de Sánchez en plena campaña en las que aseguraba que «la caída de Rueda y de Feijóo es como el cambio en Galicia… im-pa-ra-ble2, aseguraba el presidente del Gobierno en un acto del PSG para arengar a sus votantes.