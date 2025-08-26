Detenido un vecino de Toques por el incendio forestal de Melide (La Coruña)

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Comandancia de la Guardia Civil de La Coruña, en colaboración con otras unidades de la Comandancia, ha detenido a un vecino de Toques como presunto autor de un delito de incendio forestal.

El fuego que se le acusa de provocar fue declarado el 19 de agosto en el lugar de Puente Mazairas-San Pedro (Melide), según ha informado el Instituto Armado. La Guardia Civil inició una investigación en aras del esclarecimiento de las causas del mismo y la identificación del autor o autores en su caso.

Tras el análisis de la información recabada, los agentes identificaron al presunto autor del ilícito. Una vez conocida la identidad, se procedió a su detención. El individuo, junto con las actuaciones realizadas, ya ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Arzúa.

Tras esta detención y el arresto de un hombre de 75 años por el incendio de Molinaseca (León), ya son 47 los detenidos por los incendios que han arrasado España este verano. Además, la Guardia Civil y la Policía Nacional investigan ya a 133 personas.

La última detención -sin tener en cuenta la de Toques- tuvo lugar este lunes, 25 de agosto. El SEPRONA arrestó al responsable del fuego que se declaró el pasado domingo en Molinaseca: un hombre de 75 años que encendió una hoguera para cocinar.

El incendio provocó el desalojo de todos los vecinos de esta localidad y de Lombillo de Los Barrios y mantuvo en vilo a la zona durante toda la tarde hasta que se logró controlar a primera hora del lunes. Ahora se enfrenta una acusación por un delito de incendio forestal que implica penas de entre seis meses y cinco años de prisión, en función de la gravedad del incendio y la voluntariedad del hecho.