Miguel López-Valverde, consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid: «El dato es el gran activo, vivimos en la era de la inteligencia artificial»

Miguel López-Valverde, consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid, ha sido el encargado de la apertura institucional de la III Jornada OKINNOVA organizada por OKDIARIO, con la colaboración de la Comunidad de Madrid. Las empresas Andersen, BEONIT y 1MillionBot se sumaron también al programa.

López-Valverde ha abierto su intervención haciendo una reflexión sobre el descanso que demandan las empresas debido a la situación geopolítica que vive el mundo. «Estamos en un momento en el que tenemos que reflexionar, pensar y pararnos las propias empresas tecnológicas, ya que estamos en un marco geopolítico en el que están pidiendo el parar. Más que nada, además de por los riesgos que existen, por una competición económica entre ellas. Y, lógicamente, por las motivaciones económicas que tienen».

«El ámbito de la inteligencia artificial es un ámbito geopolítico, donde potencias mundiales están corriendo de la mano de sus empresas; unas en un marco liberal y otras en un marco más controlado, como puede ser China. Y, después, si estamos o no estamos dentro de un marco de una nueva revolución», ha comenzado el consejero.

«Una revolución que, por un lado, tiene un impacto macroeconómico, como hemos visto, y de momento masivo de la propia productividad con la propia inteligencia artificial, que está ya en una fase de despliegue, en todos los ámbitos y en todos los sectores. En la segunda parte, la del impacto laboral, estamos viendo cómo estamos consiguiendo que en las revoluciones previas había una automatización de la revolución industrial de trabajo de roles más físicos y manuales. Y, ahora mismo, hoy estamos en un ámbito que es más bien cognitivo y también en la parte creativa», añadió.

El consejero de Digitalización de la Comunidad de Madrid afirmó que estamos ante un despliegue de la infraestructura de la tecnología y que la inteligencia artificial requiere de grandes infraestructuras. «Los centros de datos no solo tienen inteligencia artificial. Los centros de datos tienen diferentes usos. Tenemos, por un lado, todos aquellos que albergan toda la tecnología que tenemos, que eso son los domésticos. Después tenemos aquellos que son de grandes multinacionales, que son los que dan servicios de tecnología, y los terceros, que son de inteligencia artificial, que es lo que se requiere».

«Lo que hay alrededor de estos polos es crecimiento e innovación. Desde la Comunidad de Madrid potenciamos y promovemos que centros de datos, de forma equilibrada, se coloquen y que se instalen en la región porque es un polo de atracción de conocimiento económico», ha señalado.

«Después tenemos la reducción de costes. En las revoluciones anteriores, como es el caso de la industrial, se buscaba una reducción de costes y una mayor eficiencia y productividad. Lo que estamos viendo con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene que ser una inteligencia de ayuda a los profesionales de diferentes sectores. Pero se generan diferentes problemas, como dejar que sea autónoma. Muchas veces no sabemos lo que está ocurriendo. Es como un juego de ajedrez: se sacrifica un peón o un alfil para que la dama gane. Pues eso es lo que estamos viendo con los modelos autónomos».

«Los modelos autónomos buscan la eficiencia mayor y hablan un idioma que no es el nuestro. Hablan máquina a máquina y nosotros hablamos de humano a humano. Entonces, tenemos que intentar que ese modelo que tenemos ahora mismo potencie al ser humano y al profesional a través de un modelo híbrido: nosotros utilizamos la tecnología para buscar y agregar información dentro de un contexto y nosotros somos los que tenemos que cuestionar si eso tiene o no tiene sentido y si está bien o está mal».

«Estamos en el último punto: el marco regulatorio, ético y de gobernanza. Desde la Unión Europea, se tacha muchas veces que estamos siendo demasiado condescendientes con el marco regulatorio y que mermamos la capacidad de innovación. No hace falta ser un gurú de Estados Unidos o de China para saber que, si las máquinas empiezan a hablar entre sí, la eficiencia va a estar ahí y que nosotros, como humanos, no vamos a saber lo que va a pasar».

«Tenemos que tener leyes que protejan a la sociedad, nuestro trabajo y nuestro conocimiento, y demos la máxima seguridad a todo lo que estamos haciendo. En la parte de sanidad, estamos viendo que la inteligencia artificial es una herramienta que nos está permitiendo ir más rápido en todo aquello que está definido. La base son los datos. Por eso los modelos actuales son más eficientes y aciertan más que los anteriores».

«El objetivo es dar mejores servicios y que el profesional tenga las mejores herramientas para tomar las mejores decisiones. Sobre todo, lo que nos permite es repensar. Durante mucho tiempo, hemos tenido muchos sistemas informáticos complejos, muchos datos… Lo que hay que hacer ahora es simplificar, que es lo que estamos haciendo en la Comunidad de Madrid».

López Valverde ha afirmado que el dato es el gran activo y su propósito es decir qué estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. «La toma de decisión siempre la tiene que hacer un profesional. Tenemos que indicar al ciudadano para qué se está haciendo en todo momento. Otro punto importante es que reducimos burocracia. Extraemos información y damos un contexto profesional para saber si está bien o está mal. Lo hacemos diariamente, sabemos que se equivoca mucho. Pero nosotros vamos diciendo hacia dónde queremos ir; el acierto será mayor».

«El ciudadano tiene que saber dónde está su procedimiento en todo momento, como está su proceso asistencial. La inteligencia artificial nos ayuda a conseguirlo. Lo importante siempre es el ciudadano. Lo más importante es la empatía y ponernos del lado del ciudadano. La inteligencia artificial es una herramienta fundamental para dar el siguiente salto. La inteligencia artificial puede darnos muchos beneficios, pero presenta muchos retos que tenemos que cumplir».

«La Comunidad de Madrid está postulando ya una ley sobre inteligencia artificial para ver esto. Un punto muy importante es la propiedad intelectual e industrial. Tenemos que velar porque el conocimiento y porque la propiedad de quien hace y quien trabaja y genera, o bien productos o bien servicios, se proteja».

En cuanto al origen del surgimiento de la inteligencia artificial, López-Valverde expuso que «La inteligencia artificial surge porque llevamos muchos años dando datos de forma gratuita. Todos los datos han alimentado y siguen alimentando este sistema. Lo más importante es el dato de los ciudadanos, pero para darles servicios desde la administración. Esto es oro. Por eso, nosotros queremos velar por la propiedad intelectual y por la propiedad industrial, que ahora mismo vemos en peligro.

El consejero de Digitalización ha concluido su intervención indicando que «desde la comunidad de Madrid», están «poniendo coherencia a todo el uso de la tecnología y, sobre todo, con un fin muy claro: el bienestar del ciudadano». «Si damos un servicio, que tengamos toda la información para que el profesional pueda actuar en todo momento de la mejor forma posible», ha sentenciado.