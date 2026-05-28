Inda: «La ley Anticorrupción que aparta a los notarios está dirigida a facilitar la tarea a los Zapatero, Koldos y Sánchez de la vida»

El director de OKDIARIO participó este jueves en el foro La nueva ley anticorrupción, en el punto de mira, celebrado en el espacio de Mutualidad de Madrid, y arremetió sin ambages contra la denominada Ley Orgánica de Integridad Pública impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Ante notarios, fiscales y representantes del sector, Inda calificó la norma de «auténtica vergüenza» y «ley procorrupción» disfrazada de medida transparentista.

En su intervención, el periodista señaló que la iniciativa legislativa persigue dos objetivos encubiertos: restar protagonismo a la UCO —la unidad de la Guardia Civil que ha destapado los principales escándalos del Ejecutivo— y apartar a los notarios de los registros de transacciones comerciales para trasladar ese negocio a los registradores. «Esta ley está sobre todo dirigida a facilitarle la tarea a los Zapatero, a los Ábalos, a los Koldo de la vida», afirmó Inda ante los asistentes.

El director de OKDIARIO trazó un paralelismo histórico con la corrupción del felipismo —los GAL, el CESID, los fondos reservados— para concluir que el actual Ejecutivo ha superado aquellas cotas: «Yo pensaba que la etapa de Felipe González era insuperable. Pues no. Pedro Sánchez ya ha superado con creces las marcas de corrupción del PSOE de aquella época».

Inda situó el origen de la ley en el momento en que el presidente inició su conocida «reflexión» tras verse acorralado judicialmente, y la describió como una maniobra de venganza institucional: «En esos días empieza a arremeter legislativamente, intentando sobornar y tapar la boca a testigos y agentes de la ley, y de paso le pega una patada en el trasero a los notarios».

Inda restó recorrido a la norma: A este gobierno le queda, en el mejor de los casos un año de vida. Esta ley no se va a aprobar». Y cerró su discurso con el compromiso expreso de OKDIARIO de respaldar al colectivo notarial: «Contad con OKDIARIO para luchar contra esta infamia. Los notarios tenéis que ser parte fundamental del registro de datos en cualquier transacción comercial».