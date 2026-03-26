Adrien Palumbo (Polestar) en las III Jornadas de OKMOTOR: «El cliente elige la parte técnica, pero valora la identidad de marca»

En la III jornada de OKMOTOR celebrada este jueves, tuvo lugar la ponencia El gran desafío del vehículo eléctrico en el Karting de Carlos Sainz de Las Rozas, moderada por Arturo Pérez de Lucía, director general de AEDIVE, y que tuvo como ponentes a Antonio González, director de Relaciones Institucionales de Stellantis Iberia; Alberto Olivera, CEO de Smart España; David Huete, director de Desarrollo de Negocio de Zunder; y Adrien Palumbo, CEO de Polestar de España y Portugal.

La tertulia ha comenzado con la intervención de Antonio González, quien aseguró que el mercado, que ellos llaman «Middle East», es uno que está en gran expansión y que Marruecos reúne las características para ser una de sus plataformas industriales en la zona. Ha afirmado que más del 70% del volumen grueso será para esas zonas en crecimiento frente a un mercado europeo que califica de estar en «retroceso».

Adrien Palumbo, en cambio, ha afirmado que son la única empresa «100% eléctrica», lo que les permite absorber la innovación donde se hace lo mejor en automoción a ese nivel: China. También ha dicho que el cliente se centra en la parte técnica del coche, pero además en la identidad de la marca, por lo que se fijan en ofrecer un producto sobresaliente que dé satisfacción al cliente.

Por su parte, Alberto Olivera ha manifestado que hay que tener «mucho cuidado» con el proteccionismo, ya que «limita la competitividad y la innovación». Ha manifestado que entiende el discurso europeo, pero que hay algunos fabricantes con intereses comerciales en China, por lo que ha reclamado que Pekín y Bruselas hablen y que se busquen reglas de juego para «todos».

Por otro lado, David Huete ha afirmado que «desde hace 2 o 3 años la red de carga de coches eléctricos que está construida en España cubre al completo las necesidades de los usuarios de nuestro país». Ha aseverado que el sector de automóviles eléctricos, en cuanto a las polémicas que han surgido, necesita «menos ruido y más claridad» y ha añadido que el próximo objetivo de Zunder no es aumentar el número de estaciones de carga, sino «reforzar la infraestructura eléctrica para prever lo que va a venir en los próximos años».