Willy Sagnol se quita la presión ante España: «Nosotros ya hemos ganado la Eurocopa»

Willy Sagnol, seleccionador de Georgia, y Mamardashvili, portero georgiano, comparecieron en la sala de prensa del Cologne Stadium a más de 24 horas de disputar los octavos de final contra España. Una Selección que está disputando su primera fase final y sus primeros octavos del torneo en toda su historia.

«No recuerdo ese partido (sobre el 1-7 entre risas). No, en serio. Ese partido fue un momento duro, mucho, nada fácil. Nos hizo daño. Pero puede que si estamos aquí en parte fue por todo lo que aprendimos esa noche, que fue mucho. En la vida hay que superar dificultades, avanzar, ser capaz de levantarte. Y este equipo ha demostrado esa capacidad», comenzó afirmando el seleccionador de Georgia.

«Fue un momento muy emotivo. No lo esperábamos. Estamos muy felices. En lo físico es otra cosa, pero así es. Hubiera sido mejor descansar más, pero es lo que hay. Lo emocional lo compensa», valoró Willy Sagnol sobre la clasificación a octavos.

Sobre España dijo que «no ha encajado goles. Ha sido el mejor equipo hasta ahora. No hay más que decir. Pero cualquier resultado se puede dar, aunque hayamos perdido con ellos cuatro veces en los últimos partidos».

Willy Sagnol busca hacer historia con Georgia

«No se puede decir a los jugadores cada día que jueguen con libertad y de repente cambiar. Yo doy mucha importancia a la estrategia defensiva, pero el fútbol no son matemáticas o ajedrez. Hay que jugar con las emociones. Es muy fácil motivar al equipo: para eso no me necesitan. Con estar aquí ya vale. De mí, necesitan calma y tranquilidad. Hay que combinar y buscar equilibrios. Para mí ya hemos ganado la Eurocopa», señaló Sagnol.

«No podemos sólo defender, eso está claro. Queremos demostrar a Europa y el mundo que somos buenos con el balón en los pies», dijo también el seleccionador francés de Georgia.

«Cuando te enfrentas a España el peligro viene por cualquier parte. Conocemos a Nico y Lamine Yamal. ¡16 años! ¿Qué hacía yo a su edad? Es frescura después del mano a mano entre Messi y Cristiano. Pero tienen a Rodri, calidad en muchas líneas… Pero nosotros también», culminó Sagnol.

Mamardashvili dio la cara

Mamardashvili también atendió a los medios de comunicación en el Cologne Stadium. «Soy fan suyo como georgiano, puede ganar el Balón de Oro, pero el respeto es máximo por los españoles. Lo dije como georgiano», dijo sobre su compañero de equipo Kvara tras su polémica frase de que era mejor que toda España.

«Ellos van a atacar. Nuestra meta es no cometer errores, aprovechar la calidad de lo que tenemos arriba», dijo el portero sobre España. «Les deseo mucha suerte», señaló sobre la frase de Nacho acerca de que querían meterle muchos goles.

«Es algo que trabajamos en cada partido. Lo estudiamos», culminó el guardameta georgiano sobre una posible tanda de penaltis.