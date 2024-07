Vivian: «Es una vergüenza que hayan venido a pitar a Cucurella»

Después de la victoria de España ante Francia en la semifinal de la Eurocopa 2024, Dani Vivian habló ante los medios de comunicación. El central del Athletic Club se pronunció sobre la clasificación de la selección para la final, de cómo se frenó a Mbappé, de Lamine Yamal y, también, fue muy crítico con los pitos recibidos por Cucurella. «Me parece una vergüenza. Creo que ningún jugador se merece eso. Venir a un campo de fútbol para pitar a una persona es no tener respeto», destacó el defensa.

Vivian no fue uno de los hombres de la partida para Luis de la Fuente. sin embargo, entró en el terreno de juego en el 58′, debido a las molestias de Jesús Navas. El lateral del Sevilla se marchó del terreno de juego, dejó su posición a Nacho y, en el lugar del alcalaíno, apareció Vivian. Coincidió, además, con el cambio de posición de Mbappé, que empezó a jugar por dentro.

«Siempre hay que valorarlo de manera colectiva. Es el premio del trabajo de cada uno. En este equipo cada uno hace mejor a su compañero. Prueba de ello es poder entrar y tener esa confianza. Es a partir de la confianza que nos damos unos a otros y se ha hecho lo que hay que hacer para poder frenarles», reveló sobre la manera en la que lograron frenar al nuevo fichaje del Real Madrid.

Sobre la clasificación de España para la final de la Eurocopa, Dani Vivian desveló que está «muy feliz», como no podía ser de otra manera, después de lograr superar las semifinales. «Estamos contentísimos», afirmó, a la vez que señaló que «es el premio al trabajo que venimos haciendo desde hace mucho en esta Eurocopa y vamos a trabajar para poder llevárnosla».

No desveló cómo se encontraba Luis de la Fuente, puesto que no les había dado tiempo a hablar con él, pero no dudó en decir que «seguro que está muy contento». Pese a la felicidad que se respira en el vestuario, señaló que aún no hay nada hecho: «Todavía queda otro partido más. Vamos a trabajar para prepararlo. No tenemos preferencias».

Vivian defiende a Cucurella

Los pitos a Cucurella marcaron buena parte del partido, puesto que cada vez que recibía el balón era abucheado por la grada alemana, por la polémica mano que reclamaron los germanos en el duelo de cuartos de final: «A mí me parece una vergüenza. Creo que ningún jugador se merece eso. Creo que venir a un campo de fútbol para pitar a un jugador es no tener respeto por una persona que está haciendo su trabajo y no lo comparto en absoluto».

«Es la pregunta que me han hecho todos y es normal», señaló sobre la enorme actuación de Lamine Yamal. «Es un fenómeno», prosiguió, a la vez que añadió que el resto de compañeros tratan de «darle confianza y que pueda sacar todo lo que tiene, que es mucho».