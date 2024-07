Deschamps: «Mbappé no tuvo el mejor partido, pero no busco excusas»

Didier Deschamps atendió a los medios de comunicación tras la victoria de España frente a Francia en las semifinales de la Eurocopa. Kolo Muani adelantó a los galos, pero Lamine Yamal, con un golazo, y Dani Olmo, dieron la vuelta al partido para meter en la gran final al combinado nacional. Los franceses no perdían en 90 minutos un partido de fase final desde 2014.

El seleccionador francés empezó analizando el partido de Griezmann y Mbappé: «El responsable de lo que ha pasado soy yo. El torneo ha llegado al final de la temporada y Kylian ha sufrido un traumatismo. Nos hemos enfrentado a una selección española con muchísima calidad. No tuvo el mejor partido, pero no busco excusas. Hemos intentado hacerlo lo mejor posible y ser lo más eficiente posible. Nos adelantamos en el marcador, pero España supo dominar después. No hicimos un gran partido, pero no voy a decir que los jugadores no han dado todo. Lo que sí puede decir es que no todos han jugado al cien por cien».

Sobre las críticas, fue claro: «No estoy aquí para comentar críticas o debates. Nunca he negado que no teníamos la mejor eficiencia de cara al gol, pero nos hemos adaptado como hemos podido. Cada persona que saque sus conclusiones, pero hemos llegado a semifinales».

También habló de su futuro: «Pregúntale a mi presidente. Yo respondo, pero no puede contestar a eso. Conocen muy bien lo que piensa el presidente y no deberían hacerme esa pregunta».

Explicó los motivos por los que Mbappé no jugó con la máscara: «No era fácil, porque no veía bien. El cuerpo médico dijo que se sentía cómodo y así ha sido. La falta de eficiencia radica en que no logramos tirar entre los tres palos. Eso depende de mis jugadores. Hay que estar lo más relajado posible, pero eso nos falta desde el principio. A pesar de eso, hemos llegado a la semifinal. Mi equipo se ha defendido muy bien, hemos tenido ocasiones y a veces también es cosa del portero».

Sobre el gol de Lamine, le dio mucho mérito: «Merece todo lo que se le está diciendo. Es un zurdo magnífico. Sabemos que España tiene la capacidad de hacer goles desde fuera». También habló de Giroud: «Está decepcionado, como el resto. Ha estado aquí desde el principio y siempre hemos tenido confianza en él. Tuvo periodos muy buenos y otros en los que no estuvo tan bien. Es uno de los líderes. Hubiese sido mejor acabar el domingo, pero le quiero dar las gracias por todo lo que ha hecho con nosotros».

Para finalizar, habló de las rotaciones: «Con lo que ha hecho Kolo Muani me parece fantástico. Giroud es Giroud y me alegro de que haya podido jugar. No siempre ha estado de cara al gol, pero sabía que era capaz de marcarlos. Tiene capacidad para ser eficaz de cara a puerta. Tal vez tiene menos calidad a lo que son las conducciones, pero para eso tenemos otros jugadores».