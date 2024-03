Rodrigo es el jefe de España

España se enfrenta este viernes a Colombia en el primero de los dos amistosos que jugarán los de Luis de la Fuente en este parón de selecciones, con Rodrigo Hernández como líder de este combinado nacional. El futbolista del Manchester City será titular en el duelo contra el combinado cafetero. El madrileño se ha convertido en uno de los pilares de la selección y también del seleccionador, que lo considera una pieza fundamental de su engranaje en el centro del campo.

Desde que el riojano cogió el cargo, Rodrigo ha sido titular en todos los partidos que ha disputado España desde su debut menos uno, el de Chipre. Con la clasificación para la Eurocopa ya certificada, De la Fuente decidió dar descanso al segundo capitán de la Roja que acumulaba muchos minutos en sus piernas con el Manchester City y no quería forzarle al ser un partido de menor exigencia. Unos días más tarde regresó al once para el último encuentro de la fase de clasificación contra Georgia donde disputó 86 minutos.

De la Fuente ya conocía a Rodri de su etapa en la sub-19, de hecho fue él quien le hizo debutar en las categorías inferiores de la selección. Ahora, en la absoluta, y con el centrocampista del City convertido en uno de los mejores en su puesto, el de Haro le tiene como uno de los fijos en su once y uno de los pocos que ha disputado prácticamente todos los minutos desde que él está en el banquillo.

Este viernes, Rodrigo, regresará a la titularidad con España para el primero de los dos amistosos que disputa la selección en Londres contra Colombia. De la Fuente apostará por el futbolista del City, segundo capitán tras Álvaro Morata, para dar equilibrio en el centro del campo. Los campeones de la Liga de las Naciones quieren comenzar con buen pie esta preparación para la Eurocopa de Alemania que se disputa este verano.

El primer enfrentamiento será ante una de las grandes selecciones de Sudamérica como es Colombia, para luego recibir a la todopoderosa Brasil de Vinicius el próximo martes en el Santiago Bernabéu. De la Fuente se ha llevado a 26 futbolistas para afrontar estos dos encuentros y tomar notas de cara a la lista de la Eurocopa en la que, salvo lesión, estará Rodri, el jefe de esta España.

A por los 50 partidos

El ex de Atlético y Villarreal sumar 48 partidos vistiendo los colores de la selección y en este parón podría alcanzar los 50 encuentros con la absoluta. Desde que debutara con Julen Lopetegui el 23 de marzo de 2018 contra Alemania, Rodrigo se ha convertido en el heredero natural de Sergio Busquets. No era una tarea fácil pero el madrileño ha conseguido hacerse un hueco en el once y suplir la retirada con creces la marcha del jugador del Inter de Miami del combinado nacional.

A día de hoy, Rodri Hernández es indispensable para De la Fuente y por ello apostará por él de inicio contra el combinado colombiano en el primer amistoso. El seleccionador apostará por él y 10 más en la primera prueba de preparación para el Europeo donde la Roja buscará un nuevo título.