Otegi insinúa que el separatismo debería apoyar hoy a Francia: «Deschamps es vasco»

Arnaldo Otegi volvió a demostrar su odio hacia España, pero no sólo hacia España, sino también hacia Francia. Con motivo del partido de semifinales de la Eurocopa entre estas dos selecciones, el líder de EH Bildu volvió a realizar sus particulares reivindicaciones políticas utilizando el deporte como excusa. «Nunca voy a ir con dos selecciones que representan a dos estados que nos niegan a nosotros», dijo.

El líder de EH Bildu fue preguntado sobre con quién iba esta noche en el España-Francia. «Con ninguna de las dos», respondía. «Esto lo quiero matizar: la gente dirá que soy antiespañol o antifrancés. No, yo nunca voy a ir con dos selecciones que representan a dos estados que nos niegan a nosotros (los vascos). La posibilidad de jugar con la nuestra. Por eso no puedo ir con ellas. Ni es mi himno, ni es mi selección. ¿Los jugadores vascos tienen la libertad de jugar con la vasca o la española? No, ¿por qué? Porque está prohibido. Lo que digo es: desgraciadamente se va a clasificar hoy uno de los dos estados que nos niega a nosotros jugar con la vasca. Y yo soy de la selección vasca», dijo Otegi.

Por otro lado, la periodista le dijo que cada vez hay más banderas y camiseta de España en el País Vasco, algo que Otegi quiso negar: «Yo no veo muchas, ¿eh? Pero cada uno es libre. Es normal porque cuando yo era joven se decía que había que ir con España porque Clemente es vasco. El seleccionador francés es vasco. Didier Deschamps es de Lapurdi, de Bayona. Entonces no oigo a nadie decir que hay que ir con Francia porque probablemente ni sepan que él es vasco».

«Yo no voy a hacer una guerra sobre las camisetas. Lo que digo es que deberíamos hacer una reflexión en el sentido de pensar que a nosotros nos prohiben jugar con la nuestra y nos parece bien que tengamos que jugar con la de ellos. Yo no voy ni con una ni con la otra. Mi selección no es ni la española ni la francesa. No son mis himnos, no son mis colores, no son mis jefes de estado. Yo voy con la vasca».

Otegi presiona los deportistas vascos

Por último, el líder de EH Bildu quiso hacer un llamamiento a los deportistas vascos que competirán por España en los Juegos Olímpicos, donde quiso mandarles un mensaje presionándoles, aunque con una sonrisa en la cara, para que saquen la ikurriña al ganar una medalla con España: «Espero y deseo que un día juguemos con la nuestra. Y voy a hacer una última apelación a los Juegos Olímpicos».

«Yo tengo la imagen grabada de los atletas negros poniéndose guantes negros y levantando el puño en el cajón. No pierdo la esperanza que algún día un atleta vasco se levante al cajón y saque la bandera nacional de los vascos, la ikurriña. Lo expreso como deseo ¿eh?, no quiero meter presión», zanjó Otegi en la televisión vasca en la mañana de este martes.